Petrović: Blanuša je kršio Statut, Stanivuković ga je vodao kao mečku po skupovima PSS-a

Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović pita javnost i organe SDS-a da li je Branko Blanuša kršio Statut stranke i poručuje da ga je lider PSS-a Draško Stanivuković vodao kao mečku po tribinama PSS-a u Banjaluci.

Ovo je ujedno i prvo oglašavanje Ljubiše Petrovića nakon odluke predsjednika SDS-a Branka Blanuše da ga isključi iz stranke. Na teret mu se stavljalo kršenje Statuta SDS-a zbog direktne podrške kandidatu Liste za pravdu i red za člana Predsjedništva BiH Nebojše Vukanovića.

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Petrović kaže da njegova podrška Vukanoviću datira daleko prije objave kandidature. Podsjećanja radi, Petrović je podržao Vukanovića iako je kandidat bio i SDS-ov Marinko Božović. Otvorenom podrškom Nebojši Vukanoviću, Ljubiša Petrović je kršio Statut SDS-a. Međutim, predsjednik stranke Branko Blanuša isključio ga je iz partije mimo ikakve procedura.

Petrović ja današnjoj konferenciji ispred GrO SDS Bijeljina podsjeća na nećkanje Branka Blanuše kada je u pitanju kandidatura za predsjednika Republike Srpske, ali i prijedlogu da Draško Stanivuković postane predsjednik SDS-a. Petrović pita da li je to kršenje Statuta stranke?

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"Onako ko je potpisao i napisao sramnu odluku o mom isključenju, nema veze o pravu i velika je sramota za SDS. Danas ću govoriti o mnogim dešavanjima. O predizbornim dešavanjima želim ponoviti dešavanja sa Skupštine SDS-a prošle godine u decembru, gdje je Skupština jasno rekla da je Branko Blanuša kandidat SDS-a za predsjednika Srpske. Ta odluka je potvrđena i na sjednici Glavnog odbora. Ovo govorim jer je u pitanju nećkanje i sramota Blanuše što nas je šest mjeseci pokušavao i uspijevao, da nas dezavuiše i da govori kao, uz uvažavanje starih majki, kao baka na sokaku. Malo jesam kandidat, malo nisam. To je priča za sokak, ali nikako za prvog čovjeka SDS-a. To takvo ponašanje Blanuše govori u tom nećkanju sljedeće: sjednica Glavnog odbora u Istočnoj Ilidži SDS-a dolazi Blanuša sa novim idejama. Da Draško Stanivuković bude predsjednik SDS-a i kandidat za predsjednika Republike Srpske ispred SDS-a. To nije kršenje Statuta, to nije kršenje odluke GO i Skupštine SDS-a? Čovjek ide sljedećim nećkanjima i kaže na sjednici Predsjedništva, ljudi ja predlažem da mi mijenjamo priču oko kandidatura. Predlažem da to ne bude iz SDS-a, šta vi mislite?", kaže Petrović.

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On podsjeća konferenciju za medije SDS-a poslije sjednice Predsjedništva stranke u Banjaluci koju je Petrović napustio tokom govora Blanuše. On poručuje da je na toj sjednici potvrđena njegova kandidatura, a on je na konferenciji za medije poručio da će se još razgovarati. Petrović ističe da mu zdrav razum nije dozvolio da bude pored takvog čovjeka.

"Predsjednika SDS-a kao mečku je vodio Draško Stanivuković. Ismijavao ga, ispitivao ga, smijao mu se u lice. Podvrgavao ga ruglu. To je mogla cjelokupna javnost da vidi. U tom dešavanju cjelokupnom, mi smo na sastancima kada je Blanuša dolazio u prostorije SDS-a u Bijeljini, govorili o lošoj atmosferi. Da prestane da se nećka, da zauzme stav. Ako ima i grama kalcijuma u kostima. On je blijedo gledao nas sve kao strina. Ne znajući ni šta da kaže, ni šta da ne kaže, njegov svaki potez je vodio u novu propast. Mi smo potpuno otvoreno u stranačkim prostorijama upozoravali na sve i sva ta loša dešavanja. Ima i dušebrižnika koji kažu da iznosimo prljav veš. Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću kažem da ovdje danas nema iznošenja prljavog veša. Ima samo ono što se zove činjenice i istina", rekao je Petrović.

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On pita da li je kršenje Statuta SDS-a jedno takvo nećkanje koje je dolazilo od Blanuše, a posebno podsjeća na činjenicu da SDS nije organizovao tribine u Banjaluci da predstavi svoje kandidate.

"Mečkario ga je Draško Stanivuković, a Blanuša je kao mečka išao po tribinama SDS-a. Mogli smo čuti od kandidata SDS-a da su ostavljali neupotrebljen prazan listić za predsjednika Republike Srpske. Kandidati SDS-a nisu glasali za Blanušu. Svašta smo mogli vjerovati, ali da dođemo pred narod i da nam predsjednik ne pročita ni imena ni prezimena, to nismo mogli vjerovati", kaže Petrović i poručuje da je Blanuša potopio i zrno energije i volje u njima i da je sva pažnja bila usmjerena ka PSS-u.