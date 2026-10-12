Ministarstvo traži istragu o uzrocima brojnih požara u Srpskoj

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske pozvalo je nadležne da preduzmu sve potrebne aktivnosti radi kako bi se utvrdili uzroci požara čiji je veliki broj obilježio protekli period zahvatajući znatne površine i uzrokujući štetu.

Iz Ministarstva, kao resornog organa za upravljanje i gazdovanje šumama i šumskim zemljištem u svojini Republike Srpske, naveli su da su ti požari izazvali posljedice po šumske ekosisteme, prirodne resurse i životnu sredinu.

"Suočavanje sa ovakvim izazovima zahtijevalo je značajno angažovanje nadležnih službi, institucija i drugih subjekata, pri čemu su zajedništvo, solidarnost i koordinisano djelovanje došli do posebnog izražaja", piše u saopštenju.

Ministarstvo zahtijeva da istražni i drugi organi ispitaju sve okolnosti nastanka i širenja požara i da utvrde postojanje elemenata krivičnih djela i eventualnu odgovornost lica.

"Naročito u slučajevima sumnje na nepreduzimanje propisanih mjera, propuste u radu ili zanemarivanje zakonom utvrđenih obaveza lica odgovornih za organizaciju i sprovođenje mjera zaštite šuma od požara", navedeno je u saopštenju.

Iz Ministarstva su zahvalili svim pripadnicima profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasno-spasilačkih jedinica, civilne zaštite i policije, radnicima "Šuma Republike Srpske", drugih nadležnih službi, te građanima koji su doprinijeli gašenju požara na otvorenom prostoru i ublažavanju štetnih posljedica.