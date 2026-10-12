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Minić: Srbac napreduje, pred Srpskom bolji dani

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12.10.2026 14:51

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Саво Минић
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je u obraćanju na svečanoj sjednici Skupštine opštine Srbac da ova lokalna zajednica napreduje i da ima potencijal za razvoj, te da je uvjeren da su pred Srpskom bolji dani.

Minić je naglasio da ova opština ima pripremljene projekte, što je omogućilo podršku Vlade Republike Srpske u realizaciji značajnih infrastrukturnih ulaganja.

Posebno je ukazao na važnost izgradnje i unapređenja putne infrastrukture, koja doprinosi boljoj povezanosti i bezbjednosti građana.

Minić je izrazio uvjerenje da pred Republikom Srpskom, a samim tim i Srpcem, predstoje bolji dani, te poručio da će republičke institucije nastaviti da podržavaju razvoj ove opštine.

On je u obraćanju naglasio da je imao posebnu potrebu da danas dođe u Srbac kako bi prisustvovao pomenu poginulim borcima, kojima je odata počast povodom Dana opštine.

Istakao je da je sloboda temelj očuvanja identiteta, tradicije i načina života srpskog naroda.

"Sloboda podrazumijeva da možemo da slavimo, da imamo svoje pismo, vjeru, slavu i škole, da razvijamo Republiku Srpsku i na svaki mogući način doprinesemo i pokušamo da opravdamo žrtvu koja je data za Srpsku", rekao je Minić.

On je čestitao dobitnicima opštinskih priznanja, kao i građanima Srpca Dan opštine i krsnu slavu i Dan opštine Pokrov Presvete Bogorodice.

Najviše opštinsko priznanje Povelja dodijeljeno je Draganu Lepiru specijalisti porodične medicine, za unapređenje zdravstvene zaštite, predan i human rad, profesionalnost i doprinos lokalnoj zajednici.

Lepir je istakao da priznanje predstavlja veliku čast, ali i obavezu da nastavi da radi još istrajnije i kvalitetnije u interesu građana.

Zahvalnice su uručene Marku Miljeviću za obrazovne rezultate, Janku Arežini za pola vijeka rada i doprinos obrazovanju vozača i bezbjednosti saobraćaja, Živku Saviću za uspjehe u biciklizmu, Žarku Ćiriću za poljoprivredne rezultate u višečlanom domaćinstvu, te grupi autora kratkog filma "Pismo majci" za kreativni rad i promociju Srpca.

Dodijeljena su i priznanja kao i novčani iznosi od po 500 KM Milici Vrhovac za uspjeh tokom školovanja i afirmaciju umjetničkog stvaralaštva i Tei Novaković, učeniku generacije Srednje škole Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske.

Svečanoj sjednici prisustvovala je i ministar uprave i lokalne samouprave Senka Jujić.

Obilježavanje Dana opštine biće nastavljeno sutra svečanom akademijom u Gradskoj galeriji u 19.00 časova. Program će obuhvatiti nastupe hora, mladih umjetnika i gudačkog kvarteta iz Banjaluke, te izložbu slika.

(Srna)

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Savo Minić

Republika Srpska

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Srbac

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