Preseljeno Odjeljenje onkologije Klinike za plućne bolesti

Odjeljenje onkologije Klinike za plućne bolesti UKC-a Srpske sa pripadajućim ambulante ovog odjeljenja preseljeno je u novoizgrađeni objekat za onkologiju.

"Od sutra, svi pacijenti koji imaju zakazane termine, preglede ili terapije u okviru Odjeljenje onkologije od sada se javljaju u Odjeljenje onkologije Klinike za plućne bolesti u objekat za onkologiju. Prilikom dolaska osoblje će pružati sve potrebne informacije kako bi se proces prijema odvijao neometano i bez zadržavanja", saopšteno je iz UKC-a Srpske.

Iz UKC-a navode da je cilj ove promjene lokacije pružanje kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite, te boljih uslova boravka i liječenja pacijenata, prenosi Srna.