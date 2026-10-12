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Preseljeno Odjeljenje onkologije Klinike za plućne bolesti

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12.10.2026 15:10

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Онкологија Универзитетски клинички центар Републике Српске
Foto: ATV

Odjeljenje onkologije Klinike za plućne bolesti UKC-a Srpske sa pripadajućim ambulante ovog odjeljenja preseljeno je u novoizgrađeni objekat za onkologiju.

"Od sutra, svi pacijenti koji imaju zakazane termine, preglede ili terapije u okviru Odjeljenje onkologije od sada se javljaju u Odjeljenje onkologije Klinike za plućne bolesti u objekat za onkologiju. Prilikom dolaska osoblje će pružati sve potrebne informacije kako bi se proces prijema odvijao neometano i bez zadržavanja", saopšteno je iz UKC-a Srpske.

Iz UKC-a navode da je cilj ove promjene lokacije pružanje kvalitetnije i dostupnije zdravstvene zaštite, te boljih uslova boravka i liječenja pacijenata, prenosi Srna.

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Tagovi :

UKC Republike Srpske

Onkologija

Institut za onkologiju

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