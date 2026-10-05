Бодирога: Почело је чишћење у СДС-у

Аутор:АТВ редакција
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СДС-ов Огњен Бодирога каже да је почело прочишћавање Српске демократске странке шаљући поруку и Љубиши Петровићу, а и онима који га подржавају.
"Статут је јасан, ко га крши, сноси посљедице. Нема изузетака. Ако подржаваш човјека који крши Статут СДС-а, а уз то јавно подржава кандидата друге политичке организације, онда свјесно стајеш на страну кршења Статута. А тиме и сам кршиш Статут", каже Бодирога.
По њему, ствар је чиста као суза и поручује да то каже Статут СДС-а.
Предсједник СДС-а Бранко Блануша данас је, 05.октобра, искључио из странке градоначелника Бијељине Љубишу Петровића. Тиме су потврђене тврдње наших извора из странке. Ипак, нису се сви сложили са одлуком Блануше који одбројава своје дане на челу СДС-а.
Први је реаговао Милан Миличевић, градоначелник Теслића, који је позвао Бланушу да повуче одлуку о избацивању Петровића.
"Одговоран однос према Српској демократској странци, након изборног резултата који је на историјском минимуму за државотворну странку, је да предсједник странке понуди оставку, а с њим и руководство странке. Не желим правити поређења са неким ранијим предсједницима Српске демократске странке који су то учинили уз много бољи резултат, па ни са мојом неопозивом оставком која је била чин покушаја очувања јединства странке који, нажалост, није успио него је, напротив, продубио јаз унутарстраначких струја. Ово је тренутак за одговорне, а не исхитрене одлуке!", поручио је Миличевић.
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Бурно је реаговао и СДС-ов Желимир Нешковић на искључење Петровића из странке.
Он каже да одлуке у афекту не могу бити пут за јачање СДС-а и оне се не смију доносити самостално.
"Али овај мој позив на разум и јединство не значи ћутање о грешкама нити ослобађање руководства од одговорности. Напротив, потребно је отворити озбиљну и одговорну расправу о резултатима избора и свим разлозима и претходним поступцима због којих је СДС остварио историјски минимум гласова, а не ствари сагледавати само из једног угла", рекао је Нешковић.
Према његовим ријечима, одговорност за лош резултат је прије свега на руководству странке и не може се пребацивати на локалне одборе и појединце.
Градоначелник Бијељине Љубиша Петровић огласио се на свом Фејсбуку након што га је предсједник СДС-а Бранко Блануша избацио из странке.
Судећи према његовој изјави он од СДС-а не одустаје те најављује правне кораке.
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"Имајући у виду велики број порука и упита који су стигли на моју адресу, обавјештавам јавност да ћу се званично обратити путем прес конференције на којој ћу рећи све што знам и мислим, и упознаћу људе са даљим корацима моје правне борбе за оспоравање незаконитог искључења из Српске демократске странке", поручио је Петровић.
"Још није звонило, и даље траје настава! Ћераћемо се још!", каже Љубиша Петровић.
Љубиша Петровић је током припрема за опште изборе 2026. отворено подржао Небојшу Вукановића, кандидата Листе за правду и ред умјесто страначког колеге Маринка Божовића.
Осим тога, Петровић је био и на трибинама Вукановића, док је скуп СДС-а у Бијељини изгледао као и резултат Бранка Блануше на изборима.
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