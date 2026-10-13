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Kovačević: Poštivanje Ustava mora biti osnova za saradnju na nivou BiH

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13.10.2026 09:03

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Српски делегат у Дому народа Парламентарне скупштине Радован Ковачевић
Foto: ATV/Branko Jović

Poštivanje Ustava BiH mora biti osnova za saradnju na nivou BiH, odnosno za rad buduće vlasti i Savjeta ministara, izjavio je danas portparol SNSD-a Radovan Kovačević.

"Ništa se juče nije posebno desilo. Razgovarali su izborni pobjednici SNSD i HDZ BiH o implementaciji izbornih rezultata i daljoj saradnji. Ko drugi da razgovara, neće valjda gubitnici izbora", rekao je Kovačević za RTRS.

On je istakao da je SNSD dobio legitimitet srpskog naroda da predstavlja Republiku Srpsku na nivou BiH, a HDZ BiH podršku hrvatskog naroda.

Napomenuo je da je promjena vidljiva u tome što je HDZ BiH nakon osam godina dobio člana Predsjedništva BiH.

"Kada budu potvrđeni rezultati izbora, članovi Predsjedništva BiH će održati konstitutivnu sjednicu. Hrvati su imali problem kada je riječ o diplomatiji, a za predstavnike Srpske će biti zanimljiva mjesta u diplomatskoj mreži. Ovo će biti jedan od važnijih zadataka", dodao je Kovačević.

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On kaže da će prioritet biti i određena restrukturisanja u Centralnoj banci BiH i u Oružanim snagama BiH, te sve ostalo što je u nadležnosti Predsjedništva BiH, kao što je imenovanje predsjedavajućeg Savjeta ministara.

Kovačević je naveo da je SNSD-u važno da bude postignut dogovor o onome što je za ovu političku partiju prihvatljivo na nivou BiH.

Prema njegovim riječima, lider SNSD-a Milorad Dodik je jasno rekao da na sastanku sa HDZ-om BiH nije bilo nijedne riječi protiv trećeg konstitutivnog naroda u BiH i njihovih predstavnika.

"Pozivamo ih da radimo zajedno. SNSD nikada neće odustati od zaštite srpskog naroda i interesa Republike Srpske", rekao je Kovačević.

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Radovan Kovačević

Ustav BiH

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