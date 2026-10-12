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Trišić Babić: Pisma Konakovića neće niko čitati, on ne može podnijeti da se Srpska odbranila

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12.10.2026 20:44

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Ана Тришић Бабић, в.д. директора Канцеларије за међународну сарадњу Републике Српске
Foto: ATV

Pisma ministra ministra inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedina Konakovića sigurno neće niko čitati, rekla je vršilac dužnosti direktora za međunarodnu saradnju Srpske Ana Trišić Babić.

- Pročitala sam da je danas ponovo poslao pisma. Slao je on još i ovih dana. Mislim da ta pisma ne dođu na adrese na koje on šalje.To je više za ovdje za domaću upotrebu - rekla je Trišića Babić za RTRS

Podsjetila je da su Konaković i njegova stranka imali priliku da u prethodne četiri godine olakšaju život građanima, ne samo u BiH, nego i u regionu.

- Smatralo se da će biti važan korektivni faktor. Međutim, on od toga ništa nije ispunio. Konaković i njegova stranka su sada ubjedljivo izgubili izbore. Imaju, mislim, samo jednog ili dva poslanika u Predstavničkom dom PS BiH - navela je Trišić Babić.

Kaže da Konaković nije samo pismima tražio da se ponovo uvedu sankcije Miloradu Dodiku i Republici Srpskoj.

- Od dana ukidanja sankcija su na jedan način, iza kulisa, konstantno podrivali ukidanje sankcija Republici Srpskoj. Jednostavno ne mogu da podnesu da je Republika Srpska, da je ovo rukovodstvo Republike Srpske za njih, u njihovim očima pobijedilo. A u našim očima, mi smo se samo odbranili od jednog velikog zla i neprijatelja, koje se ovdje spremalo da Republiku Srpsku ukine - zaključila je Trišić Babić.

Podsjećamo, federalni mediji su danas objavili da je ministar inostranih poslova u Savjetu ministara Elmedin Konaković uputio 15 pisama zvaničnicima SAD u kojima traži da američke institucije ispitaju aktivnosti Republike Srpske u SAD, uključujući moguće sankcije Miloradu Dodiku.

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Tagovi :

Ana Trišić Babić

Elmedin Konaković

Savjet ministara BiH

međunarodna saradnja

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