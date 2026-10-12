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Sutra slavimo velikog prosvetitelja: Zaštitnik je jedne posebne profesije, evo šta svako treba da uradi

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12.10.2026 21:00

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Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда. Црква се састоји из три дијела: први дио гдје се пале свијеће који се зове припрата; средњи дио који се зове наос олтар.Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.
Foto: pexels/Ramon Karolan

Srpska pravoslavna crkva i vjernici sutra, 13. oktobra, obilježavaju dan posvećen Svetom sveštenomučeniku Grigoriju, episkopu jermenskom, u hrišćanskom svijetu poznatijem kao Sveti Grigorije Prosvetitelj.

Iako ovaj datum u kalendaru nije obilježen crvenim slovom, on nosi snažnu duhovnu poruku i važnu simboliku. Sveti Grigorije bio je izuzetan hrišćanski podvižnik iz 4. vijeka, koga istorija pamti kao čovjeka koji je svojom nepokolebljivom vjerom i trudom preobratio celu Jermeniju u hrišćanstvo.

Zaštitnik onih koji prenose znanje

Zbog ogromnog doprinosa širenju pismenosti, duhovnosti i vjere, u narodu se Sveti Grigorije smatra zaštitnikom učitelja, profesora, pisaca i svih onih ljudi koji se trude da svoju mudrost prenesu drugima.

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Prema starom vjerovanju, sutrašnji dan je idealan trenutak da se i sami posvetimo sticanju novih saznanja. Smatra se da bi svako na praznik ovog svetitelja trebalo da pročita barem nekoliko stranica poučne knjige, nauči nešto novo ili jednostavno uputi riječ zahvalnosti onima koji su ga u životu usmjeravali i učili – od roditelja do starih vaspitača i učitelja.

Priprema za veliki jesenji praznik

Pored posvete Svetom Grigoriju, 13. oktobar ima još jedno veoma važno značenje u mnogim srpskim domovima. On predstavlja svojevrsnu uvertiru i pripremu za jedan od najljepših jesenjih praznika - Pokrov Presvete Bogorodice, koji obilježavamo u srijedu, 14. oktobra.

Pokrov se u našem narodu tradicionalno poštuje kao veliki "ženski praznik", posvećen majčinstvu i zaštiti. Zbog toga mnoge žene sutrašnji dan provode u postu, miru i pripremi doma, kako bi veliki praznik dočekale blagodatno i u radosti, prenosi Ona.rs

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Crkva

Srpska pravoslavna crkva

vjera

Sveti sveštenomučenik Grigorije Prosvetitelj

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