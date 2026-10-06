Logo

Slavimo Začeće Svetog Jovana: Danas se molimo za ono što nam je najvažnije

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
06.10.2026 07:09

Komentari:

0
Црква је хришћанска вјерска грађевина намјењена вршењу богослужења и вјерских обреда, а такође представља и заједницу свих хришћанских верника
Foto: pexels/Boris Hamer

Srpska pravoslavna crkva i vjernici danas proslavljaju praznik Začeća Svetog Jovana Krstitelja, dan koji podsjeća na to da za iskrenu vjeru i Božju milost nikada nije kasno, te da su čuda uvijek moguća.

Ovaj praznik posvećen je sećanju na čudesno začeće Jovana Preteče, proroka koji je kasnije krstio Isusa Hrista u rijeci Jordan.

Priča o nadi koja nikada ne umire

Prema Svetom pismu, Jovanovi roditelji, prvosveštenik Zaharija i njegova žena Jelisaveta, bili su veoma pobožni i pravedni ljudi, ali su doživjeli duboku starost bez djece. U to vrijeme, nemati potomstvo smatralo se nekom vrstom Božje kazne, zbog čega su često bili izloženi prekorima okoline.

Ipak, oni nikada nisu gubili vjeru niti su prestali da se mole. Njihove molitve su uslišene kada se Zahariji u hramu javio arhangel Gavrilo i objavio mu da će Jelisaveta roditi sina koji će se zvati Jovan. Pošto je Zaharija, s obzirom na njihove godine, posumnjao u riječi anđela, onemeo je i ostao nem sve do osmog dana po rođenju djeteta, kada je na tablici ispisao ime Jovan.

Ova biblijska priča postala je simbol nepokolebljive vjere i nade koja ne odustaje čak ni onda kada se stvari čine nemogućim.

Običaji i vjerovanja na ovaj praznik

U srpskom narodu praznik Začeća Svetog Jovana Krstitelja duboko je ukorenjen i nosi posebna vjerovanja, prvenstveno vezana za porodicu i djecu.

Dan za molitve roditelja: Veruje se da je ovo dan kada svi roditelji treba da se pomole za zdravlje, sreću i mir svoje djece.

Црква

Društvo

Sutra slavimo velikog zaštitnika i ovo se ne zaboravlja: Svaka kuća mora da ispoštuje 1 običaj

Nada za one koji žele potomstvo: Zbog priče o Zahariji i Jelisaveti, ovaj praznik je posebno važan za bračne parove koji se bore sa sterilitetom i žele da dobiju dijete. Vjeruje se da iskrena molitva na današnji dan donosi blagoslov, te mnogi parovi obilaze manastire i crkve posvećene Svetom Jovanu.

Mir i praštanje: Kao i na većinu velikih praznika, izbegavaju se teški fizički poslovi, a akcenat se stavlja na mir u kući, praštanje i suzdržavanje od bilo kakvih svađa i loših misli.

Molitva Svetom Jovanu Krstitelju

Ukoliko današnji dan želite da provedete u miru i duhovnom spokoju, preporučuje se da upalite sveću i izgovorite ovu kratku, ali snažnu molitvu za zdravlje i zaštitu porodice:

"Sveti Jovane, Pretečo i Krstitelju Gospodnji, ti koji si svojim čudesnim začećem doneo radost svojim roditeljima i cijelom svijetu, usliši molitve naše. Zaštiti moju porodicu i moje bližnje, podari nam mir, zdravlje i međusobnu ljubav. Pomozi nam da nikada ne izgubimo nadu, da uvijek čuvamo veru u srcu i da sa strpljenjem prihvatamo Božju volju. Osvetli naš put i sačuvaj nas od svakog zla. Amin."

Neka današnji praznik bude prilika da se podsetimo da su ljubav, strpljenje i vjera vrijednosti koje na kraju uvijek donose plodove.

(telegraf)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

svetac

Crkva

vjera

Srpska pravoslavna crkva

Začeće Svetog Jovana Krstitelja

molitva

Komentari (0)

Pročitajte više

црква свијеће молитва светац

Društvo

Sutra slavimo svetitelja koji je hrišćanstvo branio i pred carem

2 d

0
Крст у Српској православној цркви.

Društvo

Danas slavimo Svete mučenike: Uradite ovu stvar za mir i zdravlje

4 d

0
Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда. Црква се састоји из три дијела: први дио гдје се пале свијеће који се зове припрата; средњи дио који се зове наос олтар.Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.

Društvo

Sutra gledajte u nebo! Krv svetitelja otvara vrata raja

4 d

0
Црква је грађевина намењена обављању хришћанских верских обреда. Црква се састоји из три дела: први део где се пале свеће који се зове припрата; средњи део који се зове наос; олтар. Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.

Društvo

Za sutra svako mora da spremi hljeb i vino: Slavimo važan praznik, a vjeruje se da ovo pomaže bolesnima

5 d

0

Više iz rubrike

хороскоп звијезде Мјесец

Društvo

Sreća je danas na njihovoj strani: Ova tri znaka očekuje veliki uspjeh

3 h

0
Временска прогноза: Облачно небо у Трапистима

Društvo

Najavljene jake mlazne struje, povezuju se sa MJO fazama

11 h

0
Обустављен саобраћај на ГП Рача

Društvo

Obustavljen saobraćaj na GP Rača

12 h

0
Црква је грађевина намјењена обављању хришћанских вјерских обреда. Црква се састоји из три дијела: први дио гдје се пале свијеће који се зове припрата; средњи дио који се зове наос олтар.Унутар цркве налазе се иконе и фреске које приказују свеце.

Društvo

Sutra pravoslavni vjernici obilježavaju praznik posvećen čudima i porodici

13 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

09

51

Uskoro stiže snijeg u komšiluk

09

44

Detalji akcije u Trebinju: Pronađeni droga i oružje, više osoba privedeno

09

33

Đoković: Žao mi je zbog Medvedeva, znam kako se osjeća

09

29

SNSD za Parlamentarnu skupštinu osvojio 209.148 glasova

09

25

Ajkula postala turistička atrakcija: Milion ljudi prati njenu sudbinu

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima