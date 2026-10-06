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Sreća je danas na njihovoj strani: Ova tri znaka očekuje veliki uspjeh

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06.10.2026 06:49

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Foto: Pexel/ Michele Raffoni

Koja tri znaka očekuje uspješan dan?

Bik

Danas vam se otvaraju vrata koja su do sada bila zatvorena. Očekuje vas lijepa vijest, uspješan dogovor ili prilika koju ne bi trebalo da propustite. Na poslovnom planu moguć je pomak, dok vas u privatnom životu očekuje trenutak koji će vam izmamiti osmijeh. Sreća je danas na vašoj strani.

Lav

Ovo je vaš dan za pobjede! Nešto o čemu ste duže vrijeme razmišljali konačno bi moglo da krene u željenom pravcu. Očekuje vas priznanje, pohvala ili dobra vijest koja će vam vratiti samopouzdanje. U ljubavi vas može obradovati nečiji potez ili poruka.

Strijelac

Pred vama je dan pun pozitivne energije i prijatnih iznenađenja. Slučajan susret, poziv ili vijest mogli bi vam donijeti upravo ono čemu ste se nadali. Novčana sreća takođe vam se smiješi, a jedan problem koji vas je opterećivao konačno bi mogao biti riješen. Danas vjerujte svom osjećaju, mogao bi vas odvesti do uspjeha.

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