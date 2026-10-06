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Danas bez struje 2.500 potrošača

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06.10.2026 07:41

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Струја
Foto: ATV

Na području Srebrenice danas će bez električne energije biti 2.500 potrošača zbog remonta trafostanice i dalekovoda, najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".

Planski remont predviđen je od 9.00 do 17.00 časova.

"Elektroprenos BiH" izvodiće radove na trafostanici "Srebrenica", zbog čega će i "Elektro-Bijeljina" prilagoditi svoje aktivnosti i obaviti godišnji remont postrojenja na ovom području i pripadajućih dalekovoda.

"Najavljeni remont u Srebrenici je od izuzetnog značaja za pouzdanost sistema distribucije električne energije, te stoga molimo korisnike iz toga dijela Podrinja da uvaže najavljeni zastoj", navode iz "Elektro-Bijeljine".

Remontom u Srebrenici, "Elektro-Bijeljina" će u predviđenom roku realizovati ovogodišnji plan remonta trafostanica, prenosi Srna.

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Struja

Elektro-Bijeljina

saopštenje

naselja bez struje

Srebrenica

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