Danas bez struje 2.500 potrošača

Na području Srebrenice danas će bez električne energije biti 2.500 potrošača zbog remonta trafostanice i dalekovoda, najavljeno je iz "Elektro-Bijeljine".

Planski remont predviđen je od 9.00 do 17.00 časova.

"Elektroprenos BiH" izvodiće radove na trafostanici "Srebrenica", zbog čega će i "Elektro-Bijeljina" prilagoditi svoje aktivnosti i obaviti godišnji remont postrojenja na ovom području i pripadajućih dalekovoda.

"Najavljeni remont u Srebrenici je od izuzetnog značaja za pouzdanost sistema distribucije električne energije, te stoga molimo korisnike iz toga dijela Podrinja da uvaže najavljeni zastoj", navode iz "Elektro-Bijeljine".

Remontom u Srebrenici, "Elektro-Bijeljina" će u predviđenom roku realizovati ovogodišnji plan remonta trafostanica, prenosi Srna.