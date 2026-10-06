Kakvo vrijeme nas očekuje danas

Republika Srpska i danas će biti pod uticajem visinskog grebena sa jugozapada, uz priliv toplog vazduha, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

U prizemlju će se zadržati polje pritiska iznad normale, pod uticajem prostranog anticiklona iznad centralne i južne Evrope, ali će tokom dana pritisak postepeno biti u padu.

Jutro će biti hladno, uz malu do umjerenu oblačnost. Duž riječnih dolina i po kotlinama moguća je prolazna magla.

Tokom dana očekuje se pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz malu oblačnost, dok će na zapadu biti umjerene oblačnosti.

Vjetar će biti slab, istočnog i sjeveroistočnog smjera.

Maksimalna temperatura vazduha kretaće se od 23 do 28 stepeni Celzijusovih, dok će u višim predjelima biti oko 18 stepeni.