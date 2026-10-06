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Vozače očekuju brojna ograničenja: Saobraćaj obustavljen na Rači

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06.10.2026 08:01

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Саобраћај у Бањалуци
Foto: ATV

Na graničnom prelazu Rača obustavljen je saobraćaj zbog izlivanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila.

Na dionicama u usjecima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH mogući su odroni, a u kotlinama je mjestimično smanjena vidljivost zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, doći će do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, od 9.00 do 12.00 časova, u trajanju od 10 do 15 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Radi izvođenja minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova, po potrebi od u trajanju od pet do 10 minuta, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu granica Republike Srpske/BiH Lapišnica-Ljubogošta, mjesto Han Derventa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi izvođenja minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova, po potrebi od u trajanju od pet do 10 minuta, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu granica Republike Srpske/BiH Lapišnica-Ljubogošta, mjesto Han Derventa.

Изгорио камион

Hronika

Saobraćaj na graničnom prelazu Rača-Sremska Rača i dalje obustavljen

Na dionici magistralnog puta Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično. Saobraćajna signalizacija reguliše saobraćaj.

Aktivirano je klizište na dionici magistralnog puta Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu Ljubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Saobraćaj je na dionici auto-puta Kakanj-Lašva zatvoren za sva vozila i preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Zbog nastavka izgradnje pod-dionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je pod-dionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralni put.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta, saopštio je AMS RS.

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Tagovi :

saobraćaj

Stanje na granicama

stanje na putevima

saopštenje

Auto-moto savez Republike Srpske

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