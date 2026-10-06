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ATV ekskluzivno saznaje: Više lica privedeno u Trebinju zbog ulične prodaje droge

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06.10.2026 09:04

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Привођење у Требињу
Foto: ATV

Više lica privedeno je u Trebinju zbog sumnje da su bila uključena u uličnu prodaju narkotika, saznaje ATV.

Prema našim informacijama, akcija je provedena na području Trebinja, a policija nastavlja rad na dokumentovanju krivičnih djela.

Akciju provodi PU Trebinje i Uprava za organizovani i teški kriminalitet.

Više detalja očekuje se nakon završetka policijske akcije i oglašavanja nadležnih institucija.

Sve mjere i radnje obavljaju se pod nadzorom OJT u Trebinju.

Privođenje u Trebinju

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Tagovi :

Trebinje

hapšenje

PU Trebinje

Droga

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