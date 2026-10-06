ATV ekskluzivno saznaje: Više lica privedeno u Trebinju zbog ulične prodaje droge

Autor:Bojan Nosović
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Više lica privedeno je u Trebinju zbog sumnje da su bila uključena u uličnu prodaju narkotika, saznaje ATV.
Prema našim informacijama, akcija je provedena na području Trebinja, a policija nastavlja rad na dokumentovanju krivičnih djela.
Akciju provodi PU Trebinje i Uprava za organizovani i teški kriminalitet.
Više detalja očekuje se nakon završetka policijske akcije i oglašavanja nadležnih institucija.
Sve mjere i radnje obavljaju se pod nadzorom OJT u Trebinju.
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