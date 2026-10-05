Teška nesreća u BiH: Automobil udario u kamion, pa se zapalio

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na magistralnom putu M-17 kod Visokog, u mjestu Topuzovo Polje.

Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovali putnički automobil i kamion. Automobil je, pod još neutvrđenim okolnostima, udario u teretno vozilo, nakon čega je došlo i do požara na putničkom automobilu.

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Jedna osoba je povrijeđena, a za sada nije poznat stepen zadobijenih povreda.

Na fotografijama s mjesta događaja vidi se automobil čiji je prednji dio potpuno uništen, dok su na kolovozu vidljivi tragovi požara.

Zbog nesreće i intervencije nadležnih službi saobraćaj na ovoj dionici je blokiran.

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Na terenu su policija i druge nadležne službe, a više informacija trebalo bi biti poznato nakon završenog uviđaja.

(CrnaHronika)