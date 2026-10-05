Teška nesreća u BiH: Automobil udario u kamion, pa se zapalio

Autor:ATV redakcija
Komentari:0
Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na magistralnom putu M-17 kod Visokog, u mjestu Topuzovo Polje.
Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovali putnički automobil i kamion. Automobil je, pod još neutvrđenim okolnostima, udario u teretno vozilo, nakon čega je došlo i do požara na putničkom automobilu.
Zanimljivosti
Misteriozne nindža kornjače mjesecima opsjedale grad, usred noći izlazile iz šahtova
Jedna osoba je povrijeđena, a za sada nije poznat stepen zadobijenih povreda.
Na fotografijama s mjesta događaja vidi se automobil čiji je prednji dio potpuno uništen, dok su na kolovozu vidljivi tragovi požara.
Zbog nesreće i intervencije nadležnih službi saobraćaj na ovoj dionici je blokiran.
Svijet
Postoji samo jedan način da se ponovi izvršenje smrtne kazne nad Kristom Pajk: U suprotnom je nemoguće!
Na terenu su policija i druge nadležne službe, a više informacija trebalo bi biti poznato nakon završenog uviđaja.
Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.
Svijet
2 h0
Hronika
2 h0
Svijet
3 h0
Svijet
3 h0
Najnovije
Najčitanije
22
45
22
39
22
37
22
31
22
17
Trenutno na programu