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Teška nesreća u BiH: Automobil udario u kamion, pa se zapalio

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05.10.2026 21:16

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Запалио се аутомобил након удеса код Високог.џ
Foto: YouTube/Screenshot/CrnaHronika

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras na magistralnom putu M-17 kod Visokog, u mjestu Topuzovo Polje.

Prema prvim informacijama, u nesreći su učestvovali putnički automobil i kamion. Automobil je, pod još neutvrđenim okolnostima, udario u teretno vozilo, nakon čega je došlo i do požara na putničkom automobilu.

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Jedna osoba je povrijeđena, a za sada nije poznat stepen zadobijenih povreda.

Na fotografijama s mjesta događaja vidi se automobil čiji je prednji dio potpuno uništen, dok su na kolovozu vidljivi tragovi požara.

Zbog nesreće i intervencije nadležnih službi saobraćaj na ovoj dionici je blokiran.

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Na terenu su policija i druge nadležne službe, a više informacija trebalo bi biti poznato nakon završenog uviđaja.

(CrnaHronika)

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Visoko

Saobraćajna nesreća

uviđaj

zapalio se automobil

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