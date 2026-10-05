Tragedija u Tuzli: Osoba se polila benzinom i zapalila, nakon dva dana preminula u UKC-u

Autor:ATV redakcija
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U Tuzli je 3. oktobra u Ulici Maršala Tita broj 34 prijavljen pokušaj suicida, potvrđeno je iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona za portal "Avaza".
Prema informacijama MUP-a TK, jedna osoba se polila benzinom i zapalila.
Osoba je 5. oktobra preminula u UKC-u Tuzla, naveli su iz Operativnog centra MUP-a TK.
O događaju je upoznat dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su službenici OKP Policijske uprave Tuzla poduzeli potrebne radnje.
(Avaz)
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