Tragedija u Tuzli: Osoba se polila benzinom i zapalila, nakon dva dana preminula u UKC-u

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Foto: ATV

U Tuzli je 3. oktobra u Ulici Maršala Tita broj 34 prijavljen pokušaj suicida, potvrđeno je iz Operativnog centra MUP-a Tuzlanskog kantona za portal "Avaza".

Prema informacijama MUP-a TK, jedna osoba se polila benzinom i zapalila. Osoba je 5. oktobra preminula u UKC-u Tuzla, naveli su iz Operativnog centra MUP-a TK. O događaju je upoznat dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, dok su službenici OKP Policijske uprave Tuzla poduzeli potrebne radnje. (Avaz)

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