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Gori kamion na Rači, gužve neizbježne

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05.10.2026 18:57

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Гори камион на Рачи
Foto: Viber

Na mostu preko rijeke Save, na graničnom prelazu Rača između Bosne i Hercegovine i Srbije, došlo je do požara na teretnom vozilu.

Prema prvim informacijama sa terena, požar je zahvatio kabinu i dio teretnog prostora kamiona, a nad mostom se širi gust crni dim.

Zbog zastoja na Rači i očekivanih višesatnih gužvi, svi vozači koji planiraju prelazak granice između BiH i Srbije pozivaju se da odmah preusmjere svoja vozila na alternativne granične prelaze, prenosi "BL Portal".

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Tagovi :

požar

Rača

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