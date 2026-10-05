Gori kamion na Rači, gužve neizbježne

Autor:ATV redakcija
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Na mostu preko rijeke Save, na graničnom prelazu Rača između Bosne i Hercegovine i Srbije, došlo je do požara na teretnom vozilu.
Prema prvim informacijama sa terena, požar je zahvatio kabinu i dio teretnog prostora kamiona, a nad mostom se širi gust crni dim.
Zbog zastoja na Rači i očekivanih višesatnih gužvi, svi vozači koji planiraju prelazak granice između BiH i Srbije pozivaju se da odmah preusmjere svoja vozila na alternativne granične prelaze, prenosi "BL Portal".
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