Muškarac iz BiH osuđen u Velikoj Britaniji na 13 godina zatvora

Autor:ATV redakcija
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Muškarac (23) iz Širokog Brijega osuđen je u Velikoj Britaniji na 13 godina i četiri mjeseca zatvora nakon što je priznao učestvovanje u pokušajima krijumčarenja droge prema Australiji i Novom Zelandu.
T. G. bio je dio organizovane kriminalne grupe iz Liverpula koja je pokušavala iskoristiti brzu dostavu paketa za slanje velikih količina droge u Australiju i Novi Zeland.
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Prema britanskoj Nacionalnoj agenciji za borbu protiv kriminala (NCA), T. G. i 47-godišnji Lee Britles pokušali su u oktobru 2024. poslati 252,8 kilograma tzv. “pink kokaina” prema Australiji.
Pošiljka je bila skrivena pod krinkom industrijske pile.
Droga, označena logotipima Pink Panter, sadržavala je MDMA, ketamin i kofein. Njena vrijednost procijenjena je na oko 11,3 miliona funti na britanskom tržištu, odnosno oko 57 milijuna australijskih dolara u Australiji.
Pošiljka je predata FedExovu vozaču u Liverpulu, koji je posumnjao u njen sadržaj i obavijestio nadležne službe.
Britanski Border Force potom je uključio NCA, čiji su istražioci pokrenuli istragu.
Grupa je nakon toga pokušala još osam puta poslati različite vrste droge prema Australiji i Novom Zelandu.
Među zaplijenjenim pošiljkama bilo je 8 kilograma MDMA-a, 2,9 kilograma metamfetamina, još 11,6 kilograma MDMA-a te 6 kilograma ketamina.
Pošiljke su bile predstavljane kao autodijelovi, dekanter za viski i drugi predmeti.
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NCA navodi da su istažioci u svim tim slučajevima uspjeli zaplijeniti drogu prije nego što je stigla do odredišta.
T. G. je nakon počinjenja kaznenih djela pobjegao u Njemačku.
Uhapšen je u Duisburgu, nedaleko od njemačko-holandske granice, a u julu je izručen Velikoj Britaniji.
Na ročištu pred Liverpool Crown Courtom svi su optuženi priznali pokušaje krijumčarenja droge. T. G. osuđen je na 13 godina i četiri mjeseca zatvora.
Lee Britles dobio je 17 godina i osam mjeseci zatvora, Karl Dalton 12 godina, a Ashlej Armstrong 10 godina i četiri mjeseca.
Britanske vlasti istakle su kako je istraga sprovedena u saradnji s Border Forceom te partnerima iz Australije i Novog Zelanda.
Australijska savezna policija posebno je istraživala osobu koja je trebala primiti veliku pošiljku “pink kokaina”, a i ta je osoba priznala učestvovanje te će biti osuđena u decembru.
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NCA je objavio da je zahvaljujući saradnji više službi spriječeno da velike količine droge stignu do krajnjih odredišta.
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