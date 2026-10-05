Drama nad Egejskim morem: Grci presretali turske lovce

Još jedan incident iznad Egejskog mora zabilježen je nakon što su naoružani turski lovci F-16 ušli u područje zapadno od Kasteloriza, gdje je došlo do bliskog susreta sa grčkim borbenim avionima koji su poletjeli da ih presretnu.

Prema navodima grčkih medija, turski borbeni avioni izazvali su novu napetost u vazdušnom prostoru Egeja, dok su grčke oružane snage reagovale slanjem aviona u presretanje.

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Do incidenta je došlo u trenutku pojačane aktivnosti turskih aviona u širem području istočnog Egeja i istočnog Mediterana. Slični incidenti, koji se u grčkim izvorima opisuju kao "vazdušne borbe" ili "dogfajts", već su bilježeni između grčkih i turskih borbenih aviona.

Presretnuti naoružani F-16

Prema informacijama koje navodi TA NEA, u incidentu su učestvovali naoružani turski F-16, dok su grčki borbeni avioni poletjeli kako bi ih presreli.

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U takvim situacijama dolazi do takozvanog "involviranja", odnosno bliskog manevrisanja aviona suprotstavljenih strana. To ne znači da je došlo do stvarne razmjene vatre, već da su avioni ušli u situaciju u kojoj se međusobno pozicioniraju tokom presretanja.

Grčka strana ovakve događaje smatra ozbiljnim bezbjednosnim incidentima, posebno kada su u njima uključeni naoružani borbeni avioni.

Napetosti oko Kasteloriza

Kastelorizo se nalazi na krajnjem jugoistočnom dijelu grčke teritorije, neposredno uz tursku obalu, zbog čega je ovo područje jedno od najosjetljivijih u grčko-turskim odnosima.

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Sličan incident zabilježen je i ranije tokom godine, kada su naoružani turski F-16 ušli u grčki vazdušni prostor, nakon čega su grčki lovci poletjeli u presretanje.

U jednom od takvih slučajeva došlo je do dvije vazdušne "borbe" između aviona.

Grčki mediji navode da se aktivnosti turskih aviona u Egejskom moru odvijaju u širem kontekstu višegodišnjih sporova Atine i Ankare oko vazdušnog prostora, teritorijalnih voda i prava na ostrva u Egeju i istočnom Mediteranu.

(Kurir)