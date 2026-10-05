Francuska i Njemačka zahtijevaju od EU novi mehanizam

Francuska i Njemačka predložile su da Evropska unija uvede novi mehanizam za brzo djelovanje protiv zemalja koje ekonomskim mjerama štete evropskom bloku.

Njemački zvaničnici naveli su da je EU potreban mehanizam jednako snažan kao američke carine uvedene na osnovu "Člana 301" ili kineska ograničenja izvoza ključnih minerala, prenio je Rojters.

Nova mjera ne bi bila usmjerena protiv određene zemlje, već bi obuhvatila probleme poput "dampinga", široko rasprostranjenih subvencija i ograničenja konvertibilnosti valuta.

U francusko-njemačkom dokumentu, objavljenom 10 dana prije samita EU u Briselu na kojem će lideri razgovarati o trgovinskim neravnotežama sa Kinom, navodi se da "sistemski i uporni poremećaji na tržištu" ugrožavaju evropsku ekonomiju, posebno industrijsku bazu, i dovode do velikog gubitka radnih mjesta.

Pariz i Berlin smatraju da EU mora brže i efikasnije da koristi postojeće instrumente trgovinske zaštite, uz više istraga i širi pristup koji bi obuhvatio čitave sektore.

Dvije zemlje su pozvale Evropsku komisiju da što pre predloži i dva nova instrumenta.

Prvi bi imao za cilj smanjenje zavisnosti kompanija od jednog izvora snabdijevanja ključnim resursima, dok bi drugi ograničio pristup jedinstvenom tržištu zemljama koje političkim ili ekonomskim sredstvima narušavaju uslove fer tržišnog nadmetanja.

Prema dokumentu, Evropska komisija bi trebalo da bude u mogućnosti da brzo aktivira nove mjere, što bi, prema njemačkim zvaničnicima, moglo da znači rok od svega nekoliko dana.

Za usvajanje novog instrumenta ipak bi bilo potrebno odobrenje država članica i Evropskog parlamenta.

Savjetnik francuskog predsednika rekao je da je hitno potrebno da EU preduzme mere i ocijenio da su trgovinske neravnoteže sa pojedinim partnerima postale neodržive.

"Francuska i Njemačka su veoma zainteresovane da se stane na kraj naivnosti u trgovini", rekao je on.