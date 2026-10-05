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Tri znaka od sutra dobijaju ozbiljan novac

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05.10.2026 20:53

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Колекција евро новчаница које излазе из коверте на дрвеној површини.
Foto: pexels/Markus Spiske

Magična konjunkcija Mjeseca i Jupitera u znaku Lava donosi nam snove o velikim uspjesima, ali i ogroman potencijal da te snove pretvorimo u stvarnost.

Ovaj moćni tranzit usmerava našu energiju i ciljeve ka ozbiljnom finansijskom prilivu.

A zašto i ne bi? Novac nam je svima potreban, a tri horoskopska znaka konačno dočekuju svoj trenutak da stanu u red za kosmičko obilje.

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Evo ko 6. oktobra širom otvara vrata finansijskom uspjehu:

1. Rak

Kakva predivna promjena - ovog puta ste vi ti koji primaju novac, umjesto da ga samo trošite! Kada Mjesec napravi konjunkciju sa Jupiterom u vatrenom Lavu, glavna riječ u univerzumu postaje širenje.

Svemu čemu u ovom trenutku posvetite pažnju ima potencijal da masovno raste i razvija se. Zato je od presudnog značaja da svoje misli usmjerite ka pozitivnim stvarima i poboljšanju života.

U vašem slučaju, malo više novca na računu napraviće ogromnu razliku. Dobra vijest je da je taj priliv već na putu ka vama - spremni ste i otvoreni za uspjeh koji vam konačno dolazi.

2. Strijelac

Ovo je tvoj dan! U tvom životu se trenutno dešava toliko toga, a svi putevi vode ka ozbiljnom finansijskom dobitku. Pod uticajem konjunkcije Mjeseca i Jupitera u Lavu, novac doslovno počinje da teče u tvom pravcu.

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Jupiter, tvoja vladajuća planeta sreće i obilja, uvijek čuva tvoja leđa. Kada spoji snage sa Mjesecom, dobijaš tačno ono što želiš — a to je trenutno finansijska sigurnost. Nema ničeg lošeg u toj želji, a univerzum je više nego spreman da ti je ispuni. Pripremi se, jer ovo može biti izuzetno velika prilika!

3. Vodolija

Finansijski uspjeh nije rezervisan samo za druge — on je dio i tvoje sudbine, a ti si to konačno shvatio. Više nema mesta sumnji; tvoja vjera u sopstveno bogatstvo sada je nepokolebljiva.

Konjunkcija Mjeseca i Jupitera jasno ti stavlja do znanja koliku moć privlačenja posjeduješ. Vjeruješ u snagu svoje volje i upravo zato uspevaš da pokreneš okolnosti u svoju korist.

Vrijeme je da naplatiš svoj trud! Novac stiže, a tvoj zadatak je da napraviš pametne poteze kako ovaj priliv ne bi bio samo privremen, već nastavio da raste.

(Ona.rs)

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