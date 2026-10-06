SNSD za Parlamentarnu skupštinu osvojio 209.148 glasova

Lista SNSD - Milorad Dodik je, nakon obrađenih 95,24 biračka mjesta, za Parlamentarnu skupštinu BiH osvojio 209.148 glasova, a "Pokret sigurna Srpska" 76.441 glas.

Prema ažuriranim preliminarnim rezultatima Centralne izborne komisije BiH, SDS – Volja naroda osvojio je 66.085 glasova, a slijedi Lista Za pravdu i red – Nebojša Vukanović sa podrškom 29.584 birača.

DNS-NPS ima 26.831 glas, Socijalistička partija – Petar Đokić 23.902, Ujedinjena Srpska 22.344, te SPS - Goran Selak 16.378.

Obrađena su 95,24 odsto biračka mjesta, na kojima je bilo 508.148 važećih i 52.423 nevažeća listića, prenosi Srna.