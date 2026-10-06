Dronovi pogodili dva broda kod Bugarske, jedan potonuo: Posada nestala

Dva trgovačka broda pogođena su dronovima u Crnom moru, u isključivoj ekonomskoj zoni Bugarske. Jedan od brodova je potonuo i za njegovom posadom se traga, dok je svih 18 članova posade drugog broda spaseno.

Riječ je o prvom prijavljenom napadu ove vrste na trgovačke brodove u isključivoj ekonomskoj zoni Bugarske, koja je članica NATO-a. Za sada nije utvrđeno ko stoji iza napada, niti odakle su dronovi došli.

Velika operacija potrage i spasavanja u toku je istočno od rta Sveti Atanas i grada Bjala (Byala). Kako prenosi bugarski javni servis BNR, brodovi su oko četiri časa ujutro poslali signale da su u nevolji.

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Jedan brod potonuo

Prema preliminarnim informacijama, pogođeni su trgovački brodovi „Alfa Vatan“ (ALFA WATAN), koji plovi pod zastavom Toga, i „Ejbl“ (ABLE), koji plovi pod zastavom Palaua.

„Alfa Vatan“ pretrpio je teška strukturalna oštećenja, nakon čega je potonuo istočno od bugarske obale. Informacije o sudbini njegove posade još nisu potvrđene.

Na brodu „Ejbl“ nakon napada izbio je požar, zbog čega je svih 18 članova posade napustilo brod.

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Mornare je preuzeo bugarski trajekt „Dioskurija“ (DIOSCURIA), koji je preusmjeren kako bi im pružio pomoć. Među spasenima ima povrijeđenih, a prema novijim informacijama, dvije osobe su teško povrijeđene.

Bugarska sazvala hitan sastanak

Bugarske vlasti sazvale su hitan sastanak predstavnika nadležnih institucija povodom napada na brodove.

Za sada nema potvrde o porijeklu dronova, niti je odgovornost za napad pripisana bilo kojoj strani.

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Incident je posebno značajan jer se dogodio u isključivoj ekonomskoj zoni Bugarske, a bugarski mediji navode da je riječ o prvom takvom napadu na trgovačke brodove u toj zoni.

Dan ranije napadnut brod kod Rumunije

Novi incident dogodio se samo dan nakon napada na trgovački brod u Crnom moru, u isključivoj ekonomskoj zoni Rumunije.

Brod u turskom vlasništvu, koji je prevozio kukuruz iz Ukrajine prema Italiji, pogođen je dronovima, nakon čega je potonuo. Dvije osobe su poginule, dok je 11 članova posade spaseno.