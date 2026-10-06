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Ajkula postala turistička atrakcija: Milion ljudi prati njenu sudbinu

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06.10.2026 09:25

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Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба
Foto: pexels/Elianne Dipp

Ajkula koja je 18. septembra primjećena u uskom kanalu u parku na obali u Busanu već skoro tri nedjelje odbija da napusti kanal, uprkos pokušajima lokalnih vlasti da je spasu.

Ajkula, koju su stanovnici nazvali "Bukang-i" po Severnoj luci, prema podacima gradske vlasti, privukla je više od 1,02 miliona posjetilaca u park, preneo je Jonhap.

Lokalna pomorska policija i vlasti prvo su pokušale da je oteraju iz kanala, ali su kasnije pokrenule operaciju spasavanja zbog straha da bi duži boravak u uskom prostoru mogao da ugrozi njenu izdržljivost.

Tokom prvog pokušaja, 29. septembra, pet plovila koristilo je mlazove vode kako bi usmjerilo ajkulu ka otvorenom moru, ali je ona izbjegavala vodene mlazove, pa je operacija obustavljena nakon oko pet sati.

U drugom pokušaju, u petak, spasilački tim je koristio mrežu dugu 50 i visoku 6,8 metara.

Mreža je, međutim, zapela za dno kanala, a ajkula nije pokušala da ode.

Spasioci su na kraju uklonili mrežu kako bi joj omogućili da sama izađe, ali bez uspjeha.Nacionalni institut za nauku o ribarstvu saopštio je da svakodnevno prati zdravstveno stanje ajkule i da za sada nisu uočeni ozbiljni problemi.

(b92)

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Tagovi :

Ajkula

Južna Koreja

praćenje

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