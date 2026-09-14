Logo

Ajkula unakazila surfera: Hitno prebačen u bolnicu, zatvorena plaža u Australiji

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
14.09.2026 21:38

Komentari:

0
Ајкуле или морски пси (Selachimorpha) су кичмењаци из групе рушљориба (риба са хрскавичавим скелетом, Chondrichthyes).
Foto: pexels/GEORGE DESIPRIS

Ajkula je danas napala surfera koji ima oko 50 godina na plaži Glenfild u Zapadnoj Australiji, piše "ABC". On je hitno prebačen u bolnicu nakon napada ajkule.

U teškom je, ali stabilnom stanju. Ajkula ga je napala tokom surfovanja i zadobio je teške povrede, tačan stepen povreda trenutno nije poznat.

Njegovu dasku su uzeli nadležni organi kako bi istragom utvrdili vrstu ajkule. Nakon napada je plaža odmah zatvorena.

Ove godine su se već dogodila dva napada ajkula u Zapadnoj Australiji koja su imala smrtni epilog. Ovog puta je muškarac srećom preživio, ali je u bolnici u teškom stanju.

Podijeli:

Tagovi :

Ajkula

Surferi

Komentari (0)

Više iz rubrike

Кремљ поздравио позив Трампа Кијеву

Svijet

Kremlj pozdravio poziv Trampa Kijevu

3 h

0
Предсједник Америке Доналд Трамп говори у Овалној соби Бијеле куће, у понедјељак, 31. августа 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp: Druge zemlje će nadoknaditi troškove Americi

4 h

0
Nafta postrojenje

Svijet

S tržišta nestaje ogromna količina nafte

5 h

0
Друштвене мреже

Svijet

Nova pravila kako bi se djeci ograničio pristup društvenim mrežama

6 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

22

57

Drama u Grčkoj: Šakal ušao u šator i ugrizao dijete iz Srbije

22

56

Tramp: Iran očajnički želi dogovor, odluka je na SAD-u

22

52

Minić: Nije Drina međa, nego kičma koja vijekovima spaja isti narod, korijene i pamćenje

22

51

Druga polovina septembra donosi velike promjene ovim znakovima

22

47

Policija u Novom Gradu oduzela zastave s ljiljanima

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima