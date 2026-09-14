Ajkula unakazila surfera: Hitno prebačen u bolnicu, zatvorena plaža u Australiji

Ajkula je danas napala surfera koji ima oko 50 godina na plaži Glenfild u Zapadnoj Australiji, piše "ABC". On je hitno prebačen u bolnicu nakon napada ajkule.

U teškom je, ali stabilnom stanju. Ajkula ga je napala tokom surfovanja i zadobio je teške povrede, tačan stepen povreda trenutno nije poznat.

Njegovu dasku su uzeli nadležni organi kako bi istragom utvrdili vrstu ajkule. Nakon napada je plaža odmah zatvorena.

Ove godine su se već dogodila dva napada ajkula u Zapadnoj Australiji koja su imala smrtni epilog. Ovog puta je muškarac srećom preživio, ali je u bolnici u teškom stanju.