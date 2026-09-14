Logo

Nova pravila kako bi se djeci ograničio pristup društvenim mrežama

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
14.09.2026 18:09

Komentari:

0
Друштвене мреже
Foto: Pixabay/geralt

EU planira da predloži nova pravila kojima bi se djeci mlađoj od 15 godina ograničio pristup društvenim mrežama i platformama za dijeljenje video-sadržaja.

Ovo je dio šireg prijedloga zakona o djeci, čije se predstavljanje očekuje u četvrtak, 17. septembra, objavio je "Politiko", pozivajući se na nacrt dokumenata.

Evropska komisija bi od platformi društvenih mreža, servisa za onlajn igre i čet-botova zasnovanih na vještačkoj inteligenciji zahtijevala uvođenje mjera za provjeru uzrasta, kako bi se spriječilo da mlađi tinejdžeri pristupaju njihovim uslugama.

Nacrt, takođe, predviđa obavezu kompanija da primjene zaštitne mjere protiv zloupotrebe i ponašanja koje izaziva zavisnost.

Predlaže se sistem sa više nivoa, prema kojem bi djeca mogla da pristupaju određenim servisima društvenih mreža i prije navršenih 15 godina, ali uz nadzor roditelja, prenosi Srna.

Austrija, Grčka, Australija, Francuska, Španija i Velika Britanija već su preduzele mjere za ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama.

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

društvene mreže

zabrana društvenih mreža

pravila

Komentari (0)

Pročitajte više

Мушкарац ставља паметни телефон у џеп и носи паметни сат.

Nauka i tehnologija

Pažnja za sve korisnike: Ove aplikacije vam uzimaju slike, lokaciju i poruke

6 d

0
Друштвена мрежа Икс

Nauka i tehnologija

Mreža Iks na meti hakera: Evo kako da zaštitite nalog

1 sedm

0
Фејбук пријаве генерал Ратко Младић Суд БиХ затворске казне

BiH

Nema zatvorskih kapaciteta koliko ima prijava

1 sedm

7
mobilni telefon mobitel

Nauka i tehnologija

Zašto je nemoguće ukrotiti društvene mreže? Razlog koji kriju od nas

1 sedm

0

Više iz rubrike

Предсједник САД-а Доналд Трамп говори током скупа са републиканским законодавцима у Ружичастом врту Бијеле куће, у сриједу, 2. септембра 2026. године, у Вашингтону.

Svijet

Tramp objavio da su Rusija i Ukrajina postigle dogovor

2 h

0
На овој слици, насталој на основу снимка који је обезбједила телевизија NTV-NNN, види се особа која хода по киши док се тајфун „Долфин” приближава граду Наха у Јапану, у петак, 7. августа 2026. године.

Svijet

Kina: Usljed obilnih kiša evakuisano više od 42.000 ljudi

2 h

0
Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима у авиону „Ер Форс Уан“ током повратка у Бијелу кућу, у недјељу, 2. августа 2026. године.

Svijet

Šta Tramp sluša dok leti: Njegova plejlista iznenadila novinare

3 h

0
Бењамин Нетанјаху, премијер Израела

Svijet

Netanjahu u posjeti Njujorku povodom Generalne skupštine UN

3 h

1

  • Najnovije

  • Najčitanije

20

39

Cvijanović: Zajedno, uprkos svemu, sada i zauvijek

20

33

Preminuo Bob Maki

20

29

Ljevica gubi podršku, Janša odolijeva, Pirc Musar više nije najpopularnija

20

20

Počela centralna svečanost obilježavanja Dana srpskog jedinstva

20

03

Kuvar iz Hercegovine osumnjičen za podmetanje požara na Pelješcu, "motiv" mu bilo razočarenje u ljubavi

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima