Nova pravila kako bi se djeci ograničio pristup društvenim mrežama

EU planira da predloži nova pravila kojima bi se djeci mlađoj od 15 godina ograničio pristup društvenim mrežama i platformama za dijeljenje video-sadržaja.

Ovo je dio šireg prijedloga zakona o djeci, čije se predstavljanje očekuje u četvrtak, 17. septembra, objavio je "Politiko", pozivajući se na nacrt dokumenata.

Evropska komisija bi od platformi društvenih mreža, servisa za onlajn igre i čet-botova zasnovanih na vještačkoj inteligenciji zahtijevala uvođenje mjera za provjeru uzrasta, kako bi se spriječilo da mlađi tinejdžeri pristupaju njihovim uslugama.

Nacrt, takođe, predviđa obavezu kompanija da primjene zaštitne mjere protiv zloupotrebe i ponašanja koje izaziva zavisnost.

Predlaže se sistem sa više nivoa, prema kojem bi djeca mogla da pristupaju određenim servisima društvenih mreža i prije navršenih 15 godina, ali uz nadzor roditelja, prenosi Srna.

Austrija, Grčka, Australija, Francuska, Španija i Velika Britanija već su preduzele mjere za ograničavanje pristupa djece društvenim mrežama.