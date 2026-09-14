Macut stigao u Banjaluku, sastao se sa Minićem

Predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut stigao je u Banjaluku na obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

U toku je sastanak sa predsjednikom Vlade Srpske Savom Minićem.

Republika Srpska Ostojić za ATV: Srpskom narodu je jedinstvo neophodno za opstanak

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen danas u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u Sportskoj dvorani "Borik", sa početkom u 20 časova.

Macut, Minić, Vujić, ATV

Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. 15. septembar - Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu.