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Macut stigao u Banjaluku, sastao se sa Minićem

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14.09.2026 18:29

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Предсједник Владе Србије у техничком мандату Ђуро Мацут стигао је у Бањалуку на обиљежавање Дана српског јединства, слободе и националне заставе.
Foto: ATV

Predsjednik Vlade Srbije u tehničkom mandatu Đuro Macut stigao je u Banjaluku na obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

U toku je sastanak sa predsjednikom Vlade Srpske Savom Minićem.

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Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen danas u Banjaluci u organizaciji vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u Sportskoj dvorani "Borik", sa početkom u 20 časova.

Мацут, Минић, Вујић,
Macut, Minić, Vujić,
ATV

Obilježavanje ovog praznika ustanovljeno je 2020. godine s ciljem osnaživanja jedinstva srpskog naroda u Srbiji i Srpskoj. 15. septembar - Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave ustanovljen je na dan kada se obilježava proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu.

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Savo Minić

Đuro Macut

Sastanak

Banja Luka

Srbija

Republika Srpska

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