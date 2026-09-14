Dodik: Zabrana preleta premijeru Macutu - udar na sve Srbe

Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik izjavio je da odluka Sarajeva da zabrani prelet premijeru Srbije Đuri Macutu predstavlja udar na sve Srbe.

"Oni iz Sarajeva misle da su nešto uradili. Samo su nas još više udaljili", rekao je Dodik u Modriči.

Upitao je da li političko Sarajevo zaista misli da će mu se preći preko ove jednostrane odluke?

"Šta oni nama poručuju ovim ako je BiH zemlja tri naroda? Ako Republika Srpske i srpski narod nisu za zabranu, kako onda oni mogu da zabrane? To je stvar o kojoj se odlučuje konsenzusom", poručio je Dodik.

On je naveo da su kroz istoriju naučili da kroz islamizaciju mogu da dominiraju.

"Mi ne diramo nikoga. Ja muslimanima ovdje želim sve najbolje, pokušavam da pomognem i uradim sve što je potrebno", rekao je Dodik.

Istakao je da iz Sarajeva uporno šalju poruke da Srbi trebaju da budu poslušni i prihvate njihove ideje, te ih stalno optužuju da nešto ruše.

"Mi hoćemo samo da se poštuju Ustav i Dejton", naveo je Dodik.

On je naglasio da je tiho približavanje Republike Srpske i Srbije vidljivo u svim sektorima proteklih godina.

"To je rezultat naše politike, a to uključuje i današnje obilježavanje Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave. Zastava nije samo obično platno i boje, to je poveznica sa dalekom prošlošću koja je iskovana u krvi. Jedna boja simbolizuje krv, druge nebo, a treća slobodu", rekao je Dodik, prenosi Srna.