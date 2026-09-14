Košarac: Zabrana preleta premijeru Srbije - sarajevski šibicarski potez

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Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac rekao je da pokušaji Sarajeva da onemoguće dolazak premijera Srbije Đure Macuta u Banjaluku, nisu ništa drugo nego sarajevski šibicarski potezi.
"Ne mogu ništa uraditi", istakao je Košarac.
Ni ovakvi podli pokušaji Sarajeva da onemoguće dolazak predsjenika Vlade Srbije Macuta u Banjaluku nisu ništa drugo nego sarajevski šibicarski potezi.— Staša Košarac (@StasaKosarac) September 14, 2026
Ne mogu ništa uraditi. Naša ljubav prema Srpskoj i Srbiji je jača od svega. S ponosom slavimo zajedno. 👇
On je poručio da je ljubav prema Srpskoj i Srbiji jača od svega.
"Sa ponosom slavimo zajedno /Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave/. Živjela Srpska, živjela Srbija i jedinstven srpski narod!", naveo je Košarac na Iksu.
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