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Košarac: Zabrana preleta premijeru Srbije - sarajevski šibicarski potez

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14.09.2026 17:16

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Сташа Кошарац
Foto: Instagram/stasa.kosarac

Zamjenik predsjedavajućeg Savjeta ministara Staša Košarac rekao je da pokušaji Sarajeva da onemoguće dolazak premijera Srbije Đure Macuta u Banjaluku, nisu ništa drugo nego sarajevski šibicarski potezi.

"Ne mogu ništa uraditi", istakao je Košarac.

On je poručio da je ljubav prema Srpskoj i Srbiji jača od svega.

"Sa ponosom slavimo zajedno /Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave/. Živjela Srpska, živjela Srbija i jedinstven srpski narod!", naveo je Košarac na Iksu.

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Tagovi :

Staša Košarac

Đuro Macut

zabrana

let avionom

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

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