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Oglasio se Macut nakon zabrane preleta

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14.09.2026 15:59

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Београд, 6. маја 2026.-У Београду је данас отворен 18. Европски конгрес контрацепције и репродуктивног здравља, који је окупио више од 500 учесника и трајаће до суботе, а премијер Србије Ђуро Мацут изјавио је да је овај конгрес прилика да се унапреди знање лекара из више области и укаже на важност очувања репродуктивног здравља жене и млађе популације.Мацут је рекао да је ово један од највећих догађаја у области здравства у области репродуктивне медицине у нашој земљи.
Foto: Tanjug/AMIR HAMZAGIĆ/ nr

Predsjednik Vlade Srbije Đuro Macut nakon informacije da mu je zabranjen prelet preko BiH, kaže da će automobilom doći u Banjaluku gdje će prisustvovati obilježavanju Dana srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave.

"Ako već nisam mogao avionom, idem automobilom. Važno mi je da budem sa našim narodom i da zajedno, dostojanstveno i u miru, obilježimo Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave", naveo je Macut za Tan‌jug.

On je ocijenio da je u 21. vijeku u Evropi zaista neprimjereno pokušavati da se administrativnim mjerama nekome brani da dođe na obilježavanje praznika koji nikoga ne ugrožava i koji nije usmjeren ni protiv koga.

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Zabranjen prelet Macutu: Oglasio se Dodik

"Upravo su ovakvi potezi ono što sve nas u regionu vraća unazad, a ne praznici na kojima slavimo svoje jedinstvo, slobodu, istoriju i zastavu, poštujući istovremeno svakog drugog i njegovo pravo da čuva svoje ime, identitet i tradiciju", istakao je Macut.

Dodao je da takve odluke mogu samo da izazovu žaljenje i da one mnogo više govore o onima koji ih donose.

"Mi nećemo odgovarati podizanjem tenzija. Srbija će nastaviti da pruža ruku saradnje i poštuje civilizacijske standarde slobode kretanja i dobrosusedskih odnosa, da poštuje druge, ali i da čuva i poštuje ono sto je njeno", istakao je Macut.

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Đuro Macut

Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave

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