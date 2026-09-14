Težak udes na auto-putu kod Beograda: Kamion u jarku, ogromne gužv

Težak udes desio se danas, 14. septembra, na auto-putu u Šimanovcima kod Beograda, a u nezgodi su učestvovali automobil i kamion koji je završio u jarku.

Prema pisanju srpskih medija, u nezgodi su povrijeđene dvije osobe.

Od siline udara, kamion je sletio s puta, a prema riječima vozača na ovom dijelu puta stvorene su velike gužve.

Do saobraćajke je došlo prije naplatnih kućica u Šimanovcima iz pravca Beograda, prenose Nezavisne novine.

O svemu su se oglasili i iz "Puteva Srbije".

"Saobraćajna nezgoda: I A br. 3, petlja Dobanovci - petlja Šimanovci, ka Šimanovcima, saobraćaj se odvija usporeno preticajnom saobraćajnom trakom. Ekipe su na terenu. Javnost će biti blagovremeno obaveštena o normalizaciji saobraćaja. Molimo učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu kretanja uslovima na putu", naveli su oni.