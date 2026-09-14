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Novi vrtić u Bileći spreman za najmlađe, čeka se otvaranje

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14.09.2026 15:28

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У општини Билећа, изграђен је нови вртић „Будућност“ и то за мање од годину дан и на корак је до отварања. Новоизграђени вртић има десет учионица, а наша екипа је са директорицом вртића, Маром Војиновић обишла нове просторије у којима ће се ускоро чути дјечија граја.
Foto: ATV

U opštini Bileća, izgrađen je novi vrtić „Budućnost“ i to za manje od godinu dana i na korak je do otvaranja.

Novoizgrađeni vrtić ima deset učionica, a naša ekipa je sa direktoricom vrtića, Marom Vojinović obišla nove prostorije u kojima će se uskoro čuti dječija graja.

„Ovaj objekat je izgrađen po svim savremenim standardima, a u njemu će se nalaziti deset vaspitnih grupa. Imaćemo sedam grupa jasličkog uzrasta, četiri grupe mlađih jaslica, tri grupe starijih, i tri grupe mlađeg vaspitnog uzrasta“, rekla je direktorica Vojinović.

Učionice su raspoređene prema uzrastu djece te direktorica poručuje da su prostorije uređene prema savremenim standardima, kao i samo dvorište.

„Još čekamo upotrebnu dozvolu, nadamo se da ćemo u toku ove sedmice dobiti neke informacije. Imamo sve, vrtić je izgrađen, kadar, te nam to još nedostaje kako bi se krenulo u rad“, rekla je Vojinović te je naglasila da je vrtić ponudio ono što Bileći nedostaje, a to je jaslička grupa te ima 130 upisanih mališana raspoređenih u 7 vaspitnih grupa.

„Sigurna sam da će to biti od velikog značaja svim roditeljima i građanima i sigurna sam da je ovo veliko ulaganje u budućnost naše opštine“, rekla je Vojinović.

U novoizgrađenom objektu upisano je više od 200 mališana, a ukupno ih ima 360 što se odnosi na stari objekat u kome su raspoređene srednje i starije grupe.

„U novom objektu će biti 220 mališana, a u starom objektu boravi drugi dio djece“, kazala je Vojinović.

Vojinović je naglasila da će u novoizgrađenom objektu mališani imati doručak, ručak i užinu, te im je sve prilagođeno. Pored objekata i opreme u unutrašnjosti, tu je i oprema i objekti za dvorište gdje će se mališani moći igrati.

„Ja mogu da kažem da je ovo jedan od najljepših vrtića u Republici Srpskoj i jako sam ponosna da to mogu reći. Nadam se da otvaramo u što skorije vrijeme, datum ne možemo precizirati, čeka se upotrebna dozvola, kako bi sve bilo uredno i bezbjedno za našu djecu“, rekla je Vojinović.

Vojinović je naglasila da će i stare prostorije biti uređene, gdje je u planu rekonstrukcija krovne konstrukcije i mokrih čvorova, a kako kaže, nada se da će radovi početi naredno ljeto.

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Tagovi :

vrtić Budućnost

Bileća

Vrtić

jaslice

Djeca

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