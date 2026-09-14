Krvavi horor koji izgleda kao dječija emisija: Roditelji ostali zgroženi

Horor "Buddy" privukao je pažnju neobičnom kombinacijom dječje televizijske emisije i brutalnog nasilja, a dok kritičari hvale njegovu bizarnu ideju, društvene mreže zabavlja priča o roditeljima koji su djecu odveli u bioskop misleći da gledaju bezazleni film.

Na prvi pogled, "Buddy" zaista izgleda kao nešto što bi moglo biti namijenjeno najmlađima. U središtu filma je ogromni narandžasti jednorog Badi, vedri voditelj iz izmišljene dječje emisije "It's Buddy!".

Šareni set, pjesmice, djeca i estetika televizijskih programa iz 90-ih namjerno podsjećaju na "Barney & Friends" i slične emisije koje su obilježile djetinjstvo jedne generacije. Problem je što Badi nije nikakav bezazleni televizijski prijatelj. Riječ je o ubilačkom liku iz horor filma.

Film je režirao Kasper Keli, poznat po kultnom Adult Swim projektu "Too Many Cooks", a glas Badiju pozajmio je Keegan-Michael Key. U filmu glume i Christina Milioti, Topher Grace, Michael Shannon i Patton Oswalt.

Priča prati djecu zarobljenu u svijetu njihove omiljene televizijske emisije, dok Grejs, koju glumi Milioti, pokušava da shvati šta se dogodilo s njenom kćerkom.

Kritičari zadovoljni, publika podijeljena

Film je premijerno prikazan na Sandens festivalu u januaru, a u bioskope je stigao tek krajem avgusta. Na platformi Rotten Tomatoes ima ocjenu kritike od 88 odsto, dok je publika film ocijenila sa 76 odsto. Na IMDb-u film trenutno ima ocjenu 7,1/10.

"The Guardian" je film opisao kao zanimljivu, ali neuspjelu horor ideju, uz ocjenu da početna šala o "Barniju koji ubija djecu" ne uspijeva da održi napetost tokom cijelog filma. Kritičaru se posebno dopala ideja, ali smatra da "Buddy" nema dovoljno inventivnosti da bi je uspješno razvio tokom 95 minuta.

S druge strane, novije reakcije kritičara bile su znatno pozitivnije. CinemaBlend navodi da su pojedini kritičari pohvalili neobičan svijet filma, njegovu satiru i način na koji izvrće poznatu estetiku dječjih emisija. Posebno se izdvaja Keegan-Michael Key, čiji glas Badiju daje dodatnu dozu jezive vedrine.

Upravo je ta kontradikcija između izgleda i sadržaja filma postala jedna od najvećih tema filma "Buddy". Na društvenim mrežama počele su da se pojavljuju tvrdnje da su pojedini roditelji djecu odveli na projekciju misleći da je riječ o dječjem filmu.

Ako je sudeći prema reakcijama na internetu, nekima je cijela situacija jednostavno nevjerovatna. Na Redditu se pojavila rasprava u kojoj korisnici pitaju zaposlene u bioskopima da li zaista imaju problema sa roditeljima koji djecu dovode na "Buddy", dok drugi komentatori tvrde da su takvi slučajevi mogući, ali istovremeno upozoravaju da dio viralnih objava možda nije autentičan.

Zabuna ipak nije potpuno neobjašnjiva

"Buddy" je namjerno snimljen tako da izgleda kao izgubljena dječja emisija iz 90-ih. Čak i vodiči za roditelje upozoravaju na istu stvar: krvavi horor koji izgleda kao dječja emisija, ali to definitivno nije. Film je dobio oznaku R, a među sadržajem se navode nasilje i krvave scene.

I tu se krije možda i najzanimljiviji dio cijele priče. Film želi da publiku prvo zavara poznatom estetikom, a potom joj pokaže koliko ta estetika može postati uznemirujuća. Zato su i reakcije na film toliko različite.

Za jedne je "Buddy" originalna i bizarna horor-satira koja uspješno izvrće nostalgiju prema dječjoj televiziji, dok drugi smatraju da dobra početna ideja nije dovoljna da iznese cijeli film, prenosi B92