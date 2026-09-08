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Zašto Ljubiša Samardžić nije sahranjen u Aleji zaslužnih građana?

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08.09.2026 12:52

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Љубиша Самарџић
Foto: Youtube/Tv X - Info Kanal Subotica

Legendarni srpski glumac, reditelj i producent Ljubiša Samardžić, koji je preminuo 8. septembra 2017. godine u 81. godini, nije sahranjen u Aleji zaslužnih građana, gdje počivaju brojni velikani domaće umjetničke scene.

Čuveni Smoki je, prema sopstvenoj želji, kremiran, a njegova urna položena je u porodičnu grobnicu. Razlog zbog kojeg je želio da počiva upravo tamo posebno je emotivan - želio je da zauvijek bude pored svog sina jedinca Dragana Gagija Samardžića, koji je preminuo u 34. godini.

Iako je svojim radom ostavio neizbrisiv trag u jugoslovenskoj i srpskoj kinematografiji i zaslužio mjesto među najvećim umjetnicima, Samardžić je izabrao drugačiji put. Njegova posljednja želja bila je vezana za porodicu i tragediju koju je nosio sa sobom.

Grob koji je godinama bio zapušten

Javnost je 2020. godine ostala zatečena kada su se pojavile fotografije njegovog zapuštenog grobnog mjesta. Nadgrobna ploča tada je bila gotovo potpuno prekrivena puzavicama i divljim rastinjem, pa je večna kuća jednog od najvoljenijih glumaca izgledala daleko od onoga što je zaslužio.

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Situacija je danas potpuno drugačija. Grob je preuređen, nadgrobne ploče su zamenjene, prostor oko spomenika uređen, a postavljene su i nove vaze za cvijeće.

Od nemaštine do jedne od najvećih glumačkih karijera

Ljubiša Samardžić rođen je 19. novembra 1936. godine u Skoplju, a detinjstvo je proveo u okolini Niške Banje, u rudarskoj porodici. Njegov otac Drago radio je u rudniku "Jelašnica", a preminuo je 1948. godine, kada je Ljubiša imao svega devet godina.

Nakon očeve smrti porodica je ostala sa minimalnom penzijom, pa je budući glumac još kao dječak počeo da radi kako bi pomogao majci. Tokom školskih raspusta bio je portir, radio je kod ujaka u radnji za popravku pisaćih mašina, a kasnije je pomagao i u porodičnoj poslastičarnici.

Iako je najprije upisao pravo, ljubav prema glumi odvela ga je na Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju u Beogradu. Iz teškog djetinjstva izrastao je u umetnika koji je obilježio čitavu epohu, a publika ga pamti po ulogama Šurde, Boška sa Petlovog brda i brojnim drugim nezaboravnim likovima.

(telegraf)

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Ljubiša Samardžić

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reditelj

sahrana

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