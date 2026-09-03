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Preminula poznata džez umjetnica i dobitnica Gremi nagrada

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03.09.2026 15:44

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Преминула џез пјевачица Касандра Вилсон
Foto: YouTube/printscreen

Džez umjetnica i dobitnica Gremi nagrada, Kasandra Vilson, preminula je u 70. godini.

Pjevačica rođena u Misisipiju preminula je u Džeksonu u utorak ujutru, 1. septembra. Prema izjavi koju je njen menadžer dao za džez radio-stanicu WBGO, Vilson je preminula „mirno kod kuće, okružena porodicom, bliskim prijateljima i svojim menadžerom“. Uzrok smrti za sada nije saopšten.

Povodom njene smrti, na društvenim mrežama pojavile su se brojne poruke u kojima se kolege i prijatelji opraštaju od nje. Pjevačica Džil Skot napisala je: „Meki topli pijesak. Duboko predenje. Veličanstvena prelivanja. Strasna iskrenost. Milost. Intenzitet. Divna Kasandra Vilson. Zaista.“

Na Instagramu, Džuls Holand je prokomentarisao da je vijest „tako tužna za čuti“, dodajući: „Šaljem ljubav i saučešće svim njenim prijateljima i porodici“. Skin iz grupe Skunk Anansi takođe je odala počast pjevačici, napisavši: „Tako tužne vijesti, bila je divna pjevačica, najbolje želje njenoj porodici i prijateljima“.

Kasandra Vilson rođena je u Džeksonu, u saveznoj državi Misisipi, kao dijete Hermana Foulksa Mlađeg i Meri Mekdanijel. Kao najmlađe od troje djece, Vilson je odmalena bila okružena Motaun zvukom i džezom, a sa šest godina počela je da pohađa časove klasičnog klavira.

Tokom odrastanja svirala je klarinet i nastupala u marševskim orkestrima, dok ju je otac usmjeravao da samostalno nauči da svira gitaru koristeći Mel Bej metod. Upravo u tom periodu Vilson je počela da piše sopstvene folk pjesme.

Tokom studija masovnih komunikacija na Milsaps koledžu i Univerzitetu Džekson Stejt, svirala je u različitim sastavima, uključujući R&B, fank i pop kaver bendove. Nakon diplomiranja preselila se u Nju Orleans, gdje je počela da gradi džez karijeru, a mentori su joj bili muzičari poput Erla Tarbintona, Alvina Batiste i Elisa Marsalisa.

Nakon preseljenja u Njujork, Vilson je zajedno sa liderom i alto-saksofonistom Stivom Kolmanom osnovala kolektiv M-Bejs. U tom periodu fokusirala se na improvizovano pjevanje i pojavila se na nekoliko Kolmanovih albuma.

Vilson je takođe objavila niz solo albuma, uključujući hvaljeni album „Blue Skies“ iz 1988. godine, zatim „New Moon Daughter“, u izdanju izdavačke kuće Blue Note, koji joj je 1997. godine donio Gremi za najbolji džez vokalni album, kao i album „Loverly“, za koji je dobila još jednog Gremija 2007. godine.

(Telegraf)

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