Mahlerovo ljubavno pismo u Banjaluci: No Borders Orkestra za kraj festivala

U Koncertnoj dvorani Banskog dvora nastupiće međunarodno priznati No Borders Orkestra (NBO), a režiju ovog nesvakidašnjeg događaja potpisuje čuveni južnoafrički reditelj Bret Bejli.

NBO već više od decenije ruši sve granice koncertnog formata, spajajući vrhunsko muziciranje sa savremenim umjetničkim izrazom i društvenim temama. Ove godine ansambl odlazi korak dalje, pa će banjalučka publika prisustvovati događaju koji donosi posebno osmišljenu scensku postavku u kojoj se direktno sudaraju muzika i teatar.

Ansambl je osnovan 2012. godine u Beogradu i Berlinu sa ciljem da kroz umjetnost prevaziđe sve etničke, vjerske i nacionalne granice na prostoru Zapadnog Balkana. O njihovom svjetskom kvalitetu svjedoči saradnja sa Juniverzal mjuzikom i album objavljen za legendarni Dojče gramofon, kao i prestižna Nagrada šampiona regionalne saradnje "Dr Erhard Busek".

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Na bogatom programu naći će se savremena djela, ali i čuveni Adađeto iz Mahlerove Pete simfonije strastveno muzičko ljubavno pismo koje je Gustav Mahler posvetio svojoj supruzi Almi.

Nakon nastupa na najprestižnijim scenama poput onih u Parizu, Londonu, Berlinu i Briselu, No Borders Orkestra stiže u Banju Luku 6. septembra u 20 časova.

Ulaznice su u prodaji putem platforme Gigstiks po cijeni od 20 KM, dok festivalski komplet za sva tri dana A String Festa iznosi 50 KM.