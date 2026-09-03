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U saobraćajnoj nesreći maloljetni motociklista zadobio teške povrede

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03.09.2026 10:50

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Аутомобил полиције ФБиХ
Foto: ATV BL

U sarajevskom naselju Novo Sarajevo juče poslijepodne dogodila se saobraćajna nesreća u kojoj su povrijeđene dvije maloljetne osobe nakon sudara automobila i motocikla.

Prema informacijama MUP-a KS, nesreća se dogodila u 15:15 sati na raskrsnici ulica Paromlinska i Sakiba Nišića.

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U sudaru su učestvovali automobil Ford Mondeo, kojim je upravljao 29-godišnji N. N. iz Sarajeva, i laki motocikl Fuego Tekken, kojim je upravljala maloljetna osoba iz Sarajeva.

Nakon nesreće, obje povrijeđene osobe prevezene su u Opštu bolnicu "Prim. dr Abdulah Nakaš", gdje im je ukazana medicinska pomoć.

Maloljetni vozač motocikla zadobio je teške tjelesne povrede, dok je maloljetni putnik na motociklu lakše povrijeđen. Nakon ljekarske obrade, obje osobe su puštene iz bolnice na kućno liječenje, prenosi Avaz.

O nesreći je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva KS.

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Uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS, a zbog okolnosti nesreće uviđaju su prisustvovali i ovlašteni sudski vještaci saobraćajne i mašinske struke, koji će pomoći u utvrđivanju svih okolnosti i uzroka sudara.

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Sarajevo

MUP Kanton Sarajevo

Saobraćajna nesreća

povrijeđen motociklista

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