Dogovorio radove, uzeo pare pa zbrisao: Policija uhvatila lažnog majstora

Laktaška plicija juče je lišili slobode lice A.M. iz Laktaša, zbog osnova sumnje da je počinilo krivično djelo "Prevara".

Ovaj nevjerovatan slučaj započeo je još u junu ove godine, kada je A.M. sa jednim muškarcem iz Laktaša dogovorio izvođenje građevinskih radova na njegovoj porodičnoj kući.

Nakon što su sklopili dogovor, oštećeni mu je uplatio avans u iznosu od čak 8.000 evra. Međutim, umjesto da započne dogovoreni posao, osumnjičeni A.M. je uzeo novac i potpuno ignorisao preuzete obaveze.

Hronika Građevinske radove naplatio 15.800 evra, a za osam mjeseci nije uradio ništa

Građevinski radovi nikada nisu ni započeti, a oštećeni je slučaj odmah prijavio policiji.

Kako saznaje ATV radi se o Adisu M. (35) koji je i prošle sedmice uhapšen zbog identične prevare. I tada je nasamario čovjeka iz Laktaša s kojim je u decembru 2025. godine zaključilo ugovor o izvođenju građevinskih radova na izgradnji stambenog objekta, uz avansno plaćanje u iznosu od oko 15.800 evra. Međutim, radove nije ni počeo, iako je oštećenom redovno obećavao da će to učiniti.

Sve mjere i radnje na ovom predmetu preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koje nastavlja dalji postupak protiv osumnjičenog.