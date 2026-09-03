Logo

Lavrov: NATO vjerovatno neće trajati još dugo

Google IconDodajte ATV u vaš Google izvor
Author Image
03.09.2026 10:01

Komentari:

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров одржао је конференцију за новинаре након разговора са турским министром спољних послова Хаканом Фиданом у вили Зинаиде Морозове у Москви, у уторак, 16. јуна 2026. године.
Foto: Tanjug/Sergei Ilnitsky/Pool Photo via AP

Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocijenio je da je malo vjerovatno da će NATO trajati još dugo, tvrdeći da Alijansa "frenetično" traži nove razloge za produženje svog "vještačkog postojanja".

Govoreći na događaju tokom Istočnog ekonomskog foruma u ​​Vladivostoku, Lavrov je rekao da je NATO trebalo da prestane da postoji nakon raspada Sovjetskog Saveza, tvrdeći da je prvo koristio Avganistan, a kasnije ono što je nazvao "ruskom prijetnjom" da bi opravdao svoje dalje postojanje.

Младен Илић

Republika Srpska

Ilić: Osim čestih skrnavljenja spomenika i vjerskih objekata, sad imamo i direktne napade na Srbe

On je dodao da Alijansa sada nastoji da proširi svoj uticaj u Azijsko-pacifičkom regionu pod izgovorom obuzdavanja Kine.

(Srna)

Preuzimanje dijelova teksta ili teksta u cjelini je dozvoljeno uz obavezno navođenje izvora i uz postavljanje linka ka izvornom tekstu na portalu atvbl.rs.

Podijeli:

Tagovi :

Sergej Lavrov

Rusija

NATO

Komentari (0)

Pročitajte više

Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.

Svijet

Nakon odluke Njemačke da zatvori Ruski dom zatvara se Gete institut u Rusiji

3 h

0
Милорад Додик, предсједник СНСД-а

Republika Srpska

Dodik: Od Blanuše sam očekivao puno ideja, a on ponio samo praznu kutiju

3 h

3
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори на заједничкој конференцији за новинаре са министром спољних послова Чада Абдулајеом Сабреом Фадулом током њиховог састанка у вили Зинаиде Морозове у Москви, у Русији, у уторак, 14. јула 2026. године.

Svijet

Lavrov: Zapad pokušava da izvede provokacije putem diplomatskog prisustva

3 h

0
предсједник Републике Српске

Republika Srpska

Karan: Republika Srpska je jedini ustavobranitelj dejtonske BiH

4 h

4

Više iz rubrike

Људи уживају у златном сату и дуги док шетају Црвеним тргом у Москви, у четвртак, 23. јула 2026. године, у позадини са Храмом Светог Василија Блаженог, у средини, и Спаском кулом, десно.

Svijet

Nakon odluke Njemačke da zatvori Ruski dom zatvara se Gete institut u Rusiji

3 h

0
Мадуро тражи одбацивање оптужби: Позива се на имунитет лидера суверене државе

Svijet

Maduro traži odbacivanje optužbi: Poziva se na imunitet lidera suverene države

3 h

0
Руски министар спољних послова Сергеј Лавров говори на заједничкој конференцији за новинаре са министром спољних послова Чада Абдулајеом Сабреом Фадулом током њиховог састанка у вили Зинаиде Морозове у Москви, у Русији, у уторак, 14. јула 2026. године.

Svijet

Lavrov: Zapad pokušava da izvede provokacije putem diplomatskog prisustva

3 h

0
Полиција аутомобил Италија

Svijet

Roditelji ubili bolesnu kćerku, pa presudili sebi: ''Nije mogla da se pomiri sa tim, često bi plakala''

3 h

0

  • Najnovije

  • Najčitanije

12

10

Lokalizovan požar u pilani 'Rašević': Vatrogasci prate situaciju i dalje

11

57

Koliko koraka dnevno je dovoljno napraviti za zdraviji život?

11

47

Svesrpski fudbalski kup u Banjaluci: Sve spremno za dolazak 500 mladih talenata

11

41

Djevojke tvrde da ih tajno snimali u toku intimnih odnosa: Sada dijele njihove fotografije i snimke

11

28

Novaliji 20 godina zatvora za ubistvo zlatara!

Trenutno na programu

Stanje na graničnim prelazima