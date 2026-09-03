Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov ocijenio je da je malo vjerovatno da će NATO trajati još dugo, tvrdeći da Alijansa "frenetično" traži nove razloge za produženje svog "vještačkog postojanja".

Govoreći na događaju tokom Istočnog ekonomskog foruma u ​​Vladivostoku, Lavrov je rekao da je NATO trebalo da prestane da postoji nakon raspada Sovjetskog Saveza, tvrdeći da je prvo koristio Avganistan, a kasnije ono što je nazvao "ruskom prijetnjom" da bi opravdao svoje dalje postojanje.

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On je dodao da Alijansa sada nastoji da proširi svoj uticaj u Azijsko-pacifičkom regionu pod izgovorom obuzdavanja Kine.

(Srna)