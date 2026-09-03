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Maduro traži odbacivanje optužbi: Poziva se na imunitet lidera suverene države

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03.09.2026 08:57

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Мадуро тражи одбацивање оптужби: Позива се на имунитет лидера суверене државе
Foto: Printscreen/Telegram/Sputnik

Svrgnuti venecuelanski predsjednik Nikolas Maduro pozvao je danas američkog sudiju Alvina Helerštajna da odbaci optužbe za krivično djelo trgovine drogom protiv njega, navodeći da bi trebalo da ima imunitet od krivičnog gonjenja, kao lider suverene zemlje.

Venecuelanski lider, koji se od hapšenja nalazi u američkom saveznom zatvoru u Bruklinu, izjasnio se ranije da nije kriv po optužbama za učešće u trgovini drogom, a suđenje bi trebalo da počne 1. juna 2027. godine, ako njegov pokušaj da sud odbaci slučaj bude neuspješan, prenosi Rojters.

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Optužbe protiv Madura, koje su podnijete saveznom sudu na Menhetnu, činile su osnovu za napad američke vojske na Karakas, tokom koga je Maduro uhapšen 3. januara, zajedno sa suprugom Silijom Flores, koja je takođe pritvorena i suočava se sa sličnim optužbama.

Madurov advokat, Beri Polak je rekao da Helerštajn nema nadležnost, zato što suvereni šefovi država uživaju potpuni imunitet.

„Ovo neviđeno gonjenje krši apsolutni imunitet od krivične nadležnosti na koji šefovi država i strani zvaničnici koji djeluju u svojim zvaničnim svojstvima imaju pravo stotinama godina”, rekao je Polak u zahtjevu sudu.

Polak je naveo i da je Maduro lažno optužen i da „žestoko poriče” optužbe.

Optužnicu protiv Madura podiglo je američko tužilaštvo na Menhetnu.

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Vašington nije priznao Madura za predsjednika Venecuele od izbora 2019. godine, a sudovi imaju tendenciju da se se vode američkim zvaničnim stavom oko toga ko je priznat kao lider strane zemlje.

Tužioci imaju rok do 2. oktobra da odgovore na Madurov zahtjev za odbacivanje optužnice, a Helerštajn će održati ričište o pokušaju odbacivanja optužnice 17. novembra.

(Tanjug)

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