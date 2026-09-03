Državljanin BiH uhapšen u Beču: Sa kartice slijepog gosta skinuo 5.000 evra

Mirsad A., vlasnik restorana Balkan-Grill, uhapšen je u Beču nakon što je državno tužilaštvo dalo zeleno svjetlo za njegovo privođenje. On je osumnjičen za niz krivičnih djela, među kojima su prevare, pljačke i podmetanje požara, a u rasvjetljavanju slučaja pomogla je i jedna svjedokinja.

Nakon nekoliko mjeseci istrage, tužilaštvo je odobrilo hapšenje Mirsada A., koji se tereti za više krivičnih djela, prenosi austrijski Krone.

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Jedan od slučajeva za koji se tereti odnosi se na 71-godišnjeg slijepog gosta restorana, kojem je, prema navodima istrage, sa bankovne kartice naplaćeno ukupno 4.933,33 evra za obroke.

Gospodin P. je početkom avgusta pokrenuo postupak zbog, kako se navodi, besramne prevare u restoranu Balkan-Grill. Zbog oštećenja vida plaćanje karticom bilo mu je jednostavnije, a upravo je taj način plaćanja, prema njegovom iskazu, iskorišten protiv njega.

Sedam puta je tokom dvije sedmice u maju dolazio u restoran u bečkom okrugu Brigitenau. Za obroke su mu, kako navode mediji, svaki put naplaćivani sve veći iznosi, koji su u pojedinim slučajevima dostizali čak 2.000 evra.

Kada je kasnije sa svojim asistentom pregledao izvode s bankovnog računa, otkrio je da mu je ukupno nestalo 4.933,33 evra.

Novac za sahranu

Prevara je otkrivena tek nekoliko sedmica kasnije. Nakon što je 71-godišnjak shvatio da je ostao bez gotovo 5.000 eura, kolabirao je i završio u bolnici u Beču.

Novac je, kako se navodi, godinama štedio za vlastitu sahranu.

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Njegova porodica potom je vlasnike restorana suočila s optužbama. Oni su se u početku pravdali tehničkim greškama. Nakon što im je ukazano da se iznosi na POS terminalima moraju ručno unositi, tvrdili su da je došlo do "pogrešnog ukucavanja jer su tasteri maleni".

Nakon ovog slučaja u austrijskim medijima oglasila se i bivša stanodavka Mirsada A., koja je iznijela nove i znatno ozbiljnije optužbe protiv porodice.

Ona tvrdi da je riječ o svojevrsnom balkanskom klanu, kojem pripisuje prevare povezane sa zakupom, pljačke i podmetanje požara, ali i kršenje brojnih administrativnih propisa.

Ugovor o zakupu s porodicom potpisala je u februaru 2025. godine, nakon čega su, prema njenim riječima, počeli problemi.

Na adresi u Floridsdorfu, prema tvrdnjama stanodavke, došlo je do podmetanja požara, pljačke i prevare povezane sa zakupom.

Ona tvrdi da joj je porodica platila samo jednu kiriju, dok je čak 19 ostalo neizmireno.

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Iako je pokrenula postupak za njihovo iseljenje, slučaj je propao nakon što je porodica, prema njenim navodima, u posljednjem trenutku uspjela izmanipulisati institucije. Najprije su sudiju optužili za pristrasnost, a potom se izjasnili kao "socijalni slučaj" i zatražili pravnu pomoć.

Invalidska kolica

Stanodavka kaže da ona i njen otac, koji koristi invalidska kolica, žive odmah pored, zbog čega je situacija za njih bila posebno teška.

Tokom 2025. godine na adresi koju je porodica koristila izbio je požar za koji stanodavka tvrdi da je bio podmetnut. Katastrofu je, kako se navodi, spriječila samo brza intervencija vatrogasaca.

Prema tvrdnjama stanodavke, porodica se koristila različitim metodama kako bi izbjegla odgovornost.

Navodni vođa porodice, 39-godišnjak, prema policijskim zapisnicima pojavljivao se u invalidskim kolicima i namjerno govorio nerazgovjetno, čime je, kako se tvrdi, pokušavao opravdati status prijevremenog penzionera.

Stanodavka tvrdi i da je, uz pomoć saučesnika, u dvorište kuće odlagao stotine kilograma pokvarenog mesa, prenosi Avaz. Međutim, snimci nadzornih kamera navodno pokazuju da mu invalidska kolica u tim situacijama nisu bila potrebna.

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Snimke je predala policiji. Nakon toga je, prema njenim navodima, A. ponovo sjeo u invalidska kolica te štapom i čekićem uništio nadzorne kamere, pritom se navodno smijući.

Stanodavka tvrdi da je zbog svega što se događalo do sada pretrpjela štetu od oko 150.000 evra, ne računajući troškove povezane s požarom.