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Suši i vrućinama se stavlja tačka: Pogledajte kakav nas preokret čeka u Srpskoj

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03.09.2026 07:32

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vrućina sunce toplota
Foto: Pexel/ Fatih Turan

Prvih desetak dana septembra u Bosni i Hercegovini proteći će u znaku kasnog ljeta, visokih temperatura i sušnog vremena, ali bi nakon 10. septembra mogla uslijediti značajnija promjena.

Kako su objavili meteorolozi sa stranice BHMeteo, trenutne prognoze sve više ukazuju na osjetniji pad temperatura i dolazak padavina tokom druge dekade septembra.

"Svjetlo na kraju tunela"

„Kako se ranije i najavljivalo, prvih desetak dana septembra u znaku kasnog ljeta i suše. Zatim svjetlo na kraju tunela. U drugoj dekadi septembra, u periodu poslije 10. septembra, po trenutnim prognozama sve izgledniji osjetniji pad temperatura uz padavine i ulazak u jedan temperaturno ugodniji period, prigodniji dobu godine“, naveli su iz BHMeteo.

Sudeći prema trenutnim prognozama, nakon produženog ljetnog vremena mogao bi uslijediti period znatno ugodnijih temperatura, uz kišu koja je nakon sušnog perioda prijeko potrebna u brojnim dijelovima zemlje.

Ipak, riječ je o dugoročnijoj prognozi koja je podložna promjenama, pa će precizniji detalji biti poznati kako se budemo približavali drugoj dekadi septembra.

Iz BHMeteo svoju najavu zaključili su kratkom porukom: „Ko čeka, taj i dočeka.“

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Vremenska prognoza

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dugoročna vremenska prognoza

Vremenska prognoza za septembar

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