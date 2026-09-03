Zapad pokušava da izvede provokacije putem diplomatskog prisustva u Rusiji, izjavio je ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov.

"Mi to znamo i naše službe bezbjednosti rade na tome", rekao je Lavrov na marginama Istočnog ekonomskog foruma u Vladivostoku.

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Govoreći o pitanju Ukrajine, Lavrov je naveo da SAD nisu poslale signale Kijevu o nepohodnosti vraćanja ruskog jezika u toj zemlji ili o potrebi izbjegavanja stvaranja problema za kanonsku crkvu.

"Niti Vašington, niti bilo ko drugi, nisu poslali signale kijevskom režimu o potrebi vraćanja ruskog jezika ili o izbjegavanju stvaranja problema za kanonsku crkvu", napomenuo je Lavrov.

On je rekao da Rusija neće odustati od zahtjeva da UN dostave podatke o provokaciji u Buči.

Lavrov je istakao da i poslije pet godina generalni sekretar UN Antonio Guteres – "na sramotu globalne organizacije" – odgovara da su informacije o istrazi povjerljive, navodno zbog stava porodica umiješanih.

"Za sedam ili deset dana, otići ću u Njujork na Generalnu skupštinu i ponovo reći Guteresu. Osim toga, pokrećem ovo pitanje na svojim konferencijama za novinare tokom svake sjednice Generalne skupštine", podsjetio je Lavrov.

Istočni ekonomski forum održava se od 1. do 4. septembra u Vladivostoku.

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U aprilu 2022. godine, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da fotografije i video-snimci koje je objavio Kijev, tvrdeći da prikazuju navodne zločine koje su počinile ruske snage u Buči u Kijevskoj oblasti, predstavljaju još jednu ukrajinsku provokaciju.

Prema navodima Ministarstva, nijedan lokalni stanovnik nije povrijeđen u nasilnim aktima dok je grad bio pod ruskom kontrolom, podsjeća RIA Novosti.

(Srna)