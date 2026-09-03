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Tramp: Udarili smo Iran veoma snažno, spremni smo za još napada kad god poželimo

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03.09.2026 07:36

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Трамп: Ударили смо Иран веома снажно, спремни смо за још напада кад год пожелимо
Foto: Tanjug/AP/Jacquelyn Martin

Američki predsjednik Donald Tramp izjavio je danas da su Sjedinjene Američke Države udarile Iran "veoma snažno", kao i da su spremne da izvrše još jedan napad "kad god požele".

Tramp je novinarima u Ovalnom kabinetu rekao je da su SAD u utorak uveče udarile Iran "veoma snažno", a nakon što je Iran gađao američke mete u Jordanu, prenosi Si-Bi-Es.

"Udarili su nas malo, bez velike štete, ali smo ih mi sinoć udarili veoma snažno. Imamo nevjerovatnu tehnologiju. Niko nema tehnologiju kao što mi imamo. Zato smo ih sinoć žestoko udarili, veoma žestoko. Dali su nam malo ljubavi, ali mi smo ih veoma žestoko udarili", kazao je Tramp.

On je kazao da su SAD "uklonile svu novu opremu" koju su iranske snage pokušale da izgrade duž Ormuskog moreuza.

"Bio je to veoma težak napad sinoć. I spremni smo da izvršimo još jedan kad god poželimo", zaključio je Tramp.

Dodao je i da obnovljena američka vojna kampanja protiv Irana neće trajati predugo, kao i da je Iran pokušao da napravi raketu za polaganje mina, ali da su je SAD uništile, prenosi Rojters.

Tramp je rekao i da predstojeći srednjoročni izbori u novembru neće uticati na njegovu posvećenost ratu s Iranom, prenosi Foks njuz.

"Izbori ne utiču na mene, ne kandidujem se", rekao je Tramp.

Iako je rat poremetio globalna energetska tržišta i povećao cijene gasa, Tramp je rekao da Republikanska stranka razumije da je sprečavanje Irana da dobije nuklearno oružje glavni prioritet.

"Ali mislim da moja stranka poštuje činjenicu da ne dozvoljavamo Iranu da ima nuklearno oružje. I iskreno, drugi predsjednici su to trebali da učine, ali nisu imali sve što je potrebno da to urade", rekao je on, prenosi Tanjug.

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