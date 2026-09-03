Zvijezde šalju snažnu poputu: Pogledajte šta očekuje vaš znak ovog 3. avgusta

Ovan

Strpljenje je vrlina dok vas prizemljena kosmička energija gura da radite marljivije. Postajete nezaustavljivi jer vas pokreće želja za uspjehom. Ipak, ako ne obratite pažnju na detalje, možda ćete morati ponovo da radite isti posao. Pobjednička energija i šarm olakšavaju osvajanje simpatija okoline, a u vezi preuzimate vođstvo i oslonac ste svom partneru.

Bik

Odvojite vrijeme za sebe kroz opuštanje i hobije koji prijaju vašem unutrašnjem d‌jetetu. Ako ste preopterećeni, ovo je idealan dan za opuštanje uz iscjeljujuću energiju koja vam pomaže da se vratite sebi. Očekuje vas romantična atmosfera i prilika da uspostavite preko potrebnu ravnotežu između doma i posla.

Blizanci

Dovođenje stvari u red biće u fokusu, jer ste izuzetno posvećeni obavezama i zadacima koje morate da završite. Radite i napredujete, a energija se polako stabilizuje. Prihvatite pomoć, tako ćete lakše prebroditi zaostale obaveze i savladaćete prepreke uz podršku saradnika.

Rak

Ovaj period donosi prijatnu energiju u vašu kuću partnerstva i mnogo smirenosti. Podrška kosmosa pomaže vam da nastavite borbu za svoje snove, dok se polako vraćate u ravnotežu. Pred vama je divan dan rezervisan za najbliže i povratak sopstvenom unutrašnjem miru.

Lav

Promjena rutine radiće u vašu korist dok analizirate svoje svakodnevne navike i otkrivate šta vam donosi istinski mir. Fokus može biti na meditaciji, jogi ili zapisivanju misli, čime se dublje povezujete sa sopstvenim tijelom. U vezi već duže traje napetost, ali sa novim osjećajem sigurnosti i vi ste spremniji da uspješno prevaziđete ovaj izazov.

D‌jevica

Očekuje vas opuštajući dan u znaku snažne energije povezivanja sa ljudima koje volite. Ukoliko ste potiskivali emocije, biće vam nevjerovatno oslobađajuće da se otvorite nekoj povjerljivoj osobi. U romantičnim odnosima osjetićete toplinu i ljubav, a možda ćete biti inspirisani da partneru uputite najnježnije riječi.

Vaga

Vaši dugoročni ciljevi dobijaju novi impuls zahvaljujući važnom poznanstvu. Imate mnogo obaveza danas, ali i dosta snage da ih sve ispunite. Potrudite se i da obavite neophodne pripreme za naredni dan. Probudite svog unutrašnjeg dizajnera i kreativne ideje koje se rađaju usmjerite na uljepšavanje svog doma.

Škorpija

Pred vama je izuzetno pozitivno iskustvo ispunjeno druženjem i ponovnim povezivanjem sa prijateljima. Kratak bijeg do omiljenog kafića ili lokalne knjižare unijeće inspiraciju, dok vas privlačnost bliske okoline mami na istraživanje novih kutaka. Povezanost sa domom i porodicom d‌jelovaće ljekovito, zato se danas fokusirajte isključivo na zabavu.

Strijelac

Ukoliko ste se utišali, vrijeme je da postanete izražajniji i posvetite više ljubavi svojim kreativnim projektima koji grade vaše samopouzdanje. Kosmički uticaji vam pokazuju vaš pravi potencijal i vrijednost. Iskoristite podršku i posvetite se usavršavanju svog zanata jer će vam ta posvećenost donijeti ogromnu unutrašnju sigurnost.

Jarac

Uz stabilizujuću energiju spremni ste da sagledate dinamiku i na poslu i u svom domu. Uspostavljanje balansa je ključno, posebno ako je sva vaša energija bila usmjerena na karijeru. Zaštitite svoje granice, organizujte vrijeme, ali obavezno odvojite i dosta mjesta za vama drage ljude.

Vodolija

Prilika je za odmor, punjenje baterija i fokusiranje na dugoročne projekte bez obzira na manja kašnjenja. Sve će ubrzo doći na svoje mjesto kako se ciklusi pokrenu. Sada imate idealnu priliku da postavite temelje, napišete nacrt i uradite temeljan pripremni posao prije nego što pređete na završne dorade. Obratite pažnju na ishranu, mogući su problemi sa stomakom ili taloženjem viška kilograma.

Ribe

Univerzum vam pokazuje šta ste sve postigli i naučili tokom nedavnog perioda duboke refleksije. Kosmička energija budi vašeg unutrašnjeg vizionara i daje vam hrabrost da ne izgubite iz vida svoje snove. Uz jasnu strategiju i prilagođen plan, pobjeda je moguća na svim životnim poljima dok otkrivate potpuno nove slojeve sopstvene snage. Slobodne Ribe očekuje zanimljiv susret, prenosi Mondo.ba.