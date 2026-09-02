Kupac se htio rukovati s robotom: On ga napao kung fu potezima

Autor:ATV redakcija
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Neobičan incident dogodio se u jednom prodajnom objektu u ruskom Saratovu.
Naime, robot savjetnik po imenu Syoma pokušao je fizički nasrnuti na kupca.
Incident se desio kada je kupac pokušao ostvariti kontakt s robotom i pružio mu ruku. Robot je odbio rukovanje, a potom je muškarac odgurnuo robota.
Nakon toga Syoma je, kako se vidi na snimku, krenuo prema muškarcu, pokušavajući ga dohvatiti.
Robot consultant glitches and ATTACKS customer in Russia's Saratov— RT (@RT_com) September 2, 2026
The customer escaped with a fright, while robot Syoma was sent for a reboot pic.twitter.com/tGYUhj4KPV
Srećom, dalja eskalacija je spriječena, jer su prisutni priskočili u pomoć i "savladali" robota.
Syoma je robot namijenjen za komunikaciju i pomoć kupcima, a njegova pojava u prodajnim objektima dio je sve češće upotrebe robotske tehnologije u svakodnevnom životu.
(Faktor)
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