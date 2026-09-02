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Kupac se htio rukovati s robotom: On ga napao kung fu potezima

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02.09.2026 20:04

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Купац се хтио руковати с роботом: Он га напао кунг фу потезима
Foto: X/RT

Neobičan incident dogodio se u jednom prodajnom objektu u ruskom Saratovu.

Naime, robot savjetnik po imenu Syoma pokušao je fizički nasrnuti na kupca.

Incident se desio kada je kupac pokušao ostvariti kontakt s robotom i pružio mu ruku. Robot je odbio rukovanje, a potom je muškarac odgurnuo robota.

Nakon toga Syoma je, kako se vidi na snimku, krenuo prema muškarcu, pokušavajući ga dohvatiti.

Srećom, dalja eskalacija je spriječena, jer su prisutni priskočili u pomoć i "savladali" robota.

Syoma je robot namijenjen za komunikaciju i pomoć kupcima, a njegova pojava u prodajnim objektima dio je sve češće upotrebe robotske tehnologije u svakodnevnom životu.

(Faktor)

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Tagovi :

Robot

rukovanje

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