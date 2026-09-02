Kupac se htio rukovati s robotom: On ga napao kung fu potezima

Neobičan incident dogodio se u jednom prodajnom objektu u ruskom Saratovu.

Naime, robot savjetnik po imenu Syoma pokušao je fizički nasrnuti na kupca.

Incident se desio kada je kupac pokušao ostvariti kontakt s robotom i pružio mu ruku. Robot je odbio rukovanje, a potom je muškarac odgurnuo robota.

Nakon toga Syoma je, kako se vidi na snimku, krenuo prema muškarcu, pokušavajući ga dohvatiti.

Robot consultant glitches and ATTACKS customer in Russia's Saratov



The customer escaped with a fright, while robot Syoma was sent for a reboot pic.twitter.com/tGYUhj4KPV — RT (@RT_com) September 2, 2026

Srećom, dalja eskalacija je spriječena, jer su prisutni priskočili u pomoć i "savladali" robota.

Syoma je robot namijenjen za komunikaciju i pomoć kupcima, a njegova pojava u prodajnim objektima dio je sve češće upotrebe robotske tehnologije u svakodnevnom životu.

(Faktor)