Holivudski glumac oduševio gestom fanove širom svijeta

Naime, proslavljeni glumac je na jednom događaju pomogao jednom od fanova oko fotografisanja, a što je izazvalo oduševljenje na društvenim mrežama.

Na video snimku vidi se mladić, koji se mučio sa mobilnim telefonom kako bi ga podesio za fotografisanje i izabrao najbolji ugao.

Frejzer mu je prišao i pojasnio kako da fotografiše, a nakon toga je naravno, pao i selfi.

🚨 “EL TIPO ES LITERALMENTE UN TIPAZO” Brendan Fraser se tomó el tiempo para enseñarle a un fan cómo usar su celular para tomarse una selfie. pic.twitter.com/ryWW8SVAxw — Enséñame de Ciencia (@EnsedeCiencia) September 2, 2026

Brendan Frejzer je američko-kanadski glumac, rođen 1968. godine u Indijanapolisu. Slavu je stekao tokom 1990-ih i 2000-ih, a široj publici posebno je poznat po ulogama u filmovima „Mumija“, „Mumija se vraća“, „Putovanje u središte Zemlje“ i „Džordž iz džungle“.

Poslije perioda manje prisutnosti u Holivudu, Frejzer je doživio veliki povratak ulogom u filmu „Kit“ (The Whale) iz 2022. godine. Za tu ulogu osvojio je Oskara za najboljeg glavnog glumca, kao i nagradu Critics' Choice i SAG nagradu u istoj kategoriji.

Njegov povratak na velika platna često se opisuje kao jedan od najupečatljivijih povrataka u Holivudu.