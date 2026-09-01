Ko je supruga Alekse Avramovića: Iznenadiće vas čime se bavi

Aleksa Avramović osvajao publiku širom svijeta ne samo maestralom igrom i to u ključnim momentima, već i neodoljivim šarmom, a posebno spontanom duhovitošću, te njegove iskrene reakcije nerijetko postanu viralne na mrežama.

Naime, iako je postigao nevjerovatne uspjehe, slava ga nikako nije promijenile, a prema riječima ovog sportiste, podrška supruge Teodora mu daje najveću snagu da nastavi dalje, ma šta da se desilo tokom utakmice.

"Dok neke slava udari u glavu, našem Aleksi je popularnost i podrška naroda dala samo vjetar u leđa da bude još bolji u svakom pogledu. Nikada mu nije bilo teško da na ulici stane i 10 puta za fotografiju. Zaustave ga često dok se vraća iz kupovine sa kesama, a ni to ga ne spriječi da fanovima ispuni želju. Ode do stana, ostavi to što je nosio i vrati se, svi se uvijek iznenade", rekao je jednom prilikom Aleksin komšija za "Blic" i dodao:

"Djeca ga obožavaju, mojoj unuci je kupio čokoladu jednom prilikom kada nas je sreo, a tada nije bio u žiži javnosti. Oduvijek je bio skroman, nasmijan, vedar momak, kao i njegova supruga."

"Divan momak, jedino mogu da ga hvalim"

I radnica u obližnjoj prodavnici ističe da je sjajan momak.

"Divan momak, jedino mogu da ga hvalim, ništa loše nećete čuti o njemu. Skroman je jako i ljubazan, dolazi često kod nas, kada nije na putu onda ga viđamo. Njegova supruga je isto fina."

Sreću našao kraj lijepe Teodore

Aleksa je svoju sreću i mir pronašao pored zanosne Teodore, a ovaj skladni par, koji nikada nije bio u cenrtu skandala, stao je na ludi kamen prije četiri godine. Svadba je bila u njihovom rodnom Čačku, a mlada je blistala u vrlo zanimljivoj venčanici koja je otkrivala leđa.

Ona se odlučila za model bijele haljine sa dugim rukavima i naboranim prednjim dijelom. Venčanica je imala i šlic na sredini kao i izrez duž leđa. Teodora se za ovaj svečani dan odlučila i za elegantnu punđu sa koje je padao dug veo. Aleksa je takođe bio vrlo elegantan – izabrao je bež odijelo, bijelu košulju i braon cipele.

Aleksa joj nerijetko iskazuje ljubav i na Instagramu, ali o Teodori se gotovo ništa ne zna, te njena pretjerana povučenost šokira javnost, ali u pozitivnom smislu. Diplomirala je primijenjene umjetnosti, bavi se dizajnom enterijera, te je veoma posvećena svom poslu.

Svijet poznatih je ne zanima, na tribinama je samo kako bi bodrila svog supruga i pružila mu neophodnu snagu. A fotografije na kojima proslavljaju pobjede oduševljavaju javnost. Oboje priželjkuju da uskoro dobiju nasljednika ili nasljednicu.

Kako je Aleksa stigao do vrha u sportskom svijetu?

Aleksa Avramović, rođen 25. oktobra 1994. godine u Čačku, od malih nogu je pokazivao interesovanje za košarku. Svoju karijeru započeo je u lokalnom klubu Borac Čačak, gdje je brzo skrenuo pažnju na sebe svojim izvanrednim performansama i radnom etikom.

"Iza ove karijere stoji veliki, veliki rad i prije svega jedna velika ljubav prema sportu i prema takmičenju. U njegovom životu i uvijek kada se dopisujemo dok je bio u inostranstvu uvijek je naša posljednja poruka It’s only game (To je samo igra), i dok je to za njega igra on će igrati ovako. Otišao je mlad iz Čačka. Pomogao mu je mnogo OKK Beograd i pokojni Stepandić. Tada je Aleksa trenirao pored OKK Beograda, moram da pomenem, sa Bojanom Ljubojevićem, sa jednim trenerom koji je nekada igrao košarku u Čačku. Dva puta dnevno je trenirao sa njim, individualno, nevezano od OKK Beograda. Onda je karijera otišla u nekom drugom pravcu, morao je da napustio DIF jer je već bio profesionalac. Ostalo je sve istorija", priča Slobodan, otac našeg čuvenog košarkaša, prenosi Aloonline