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Objava Đine Džinović izazvala haos na mrežama: ''Ako umreš danas, biće to dobar dan za mene''

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01.09.2026 08:21

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Ђина Джиновић је млада регионална инфлуенсеркиња и медијски веома праћена личност. Позната је првенствено као кћерка познатог босанскохерцеговачког и српског певача народне музике Хариса Џиновића и модне дизајнерке Мелине Галић.
Foto: Instagram/djinadzinovic

Nakon što je podijelila snimak sa teškom porukom o odnosu sa ocem, Đina Džinović našla se na meti žestokih osuda javnosti, a sada se oglasila i pokušala da se opravda.

Odnosi u porodici Džinović već mjesecima pune stupce štampe, a najnovija dešavanja na relaciji otac-ćerka dodatno su usijala društvene mreže. Iako je Haris Džinović nedavno govorio o narušenim odnosima i emotivnom distanciranju, niko nije očekivao potez koji je Đina Džinović povukla na svom profilu.

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Umjesto uobičajenih fotografija u modnim kombinacijama ili sa luksuznih lokacija, Đina je podijelila video-snimak sa izuzetno teškom i direktnom porukom.

Ona je, naime, podijelila dio intervjua u kojem jedna djevojka emotivno govori o svom ocu i stvarima iz prošlosti koje ne može da mu oprosti, što je odmah privuklo ogromnu pažnju njenih pratilaca.

U snimku koji je Đina repostovala navode se sljedeće riječi: "Nikad više neću pričati s mojim ocem. Nikad više. Živ je, nažalost. Nikad mu neću oprostiti. Mislim da ne treba oprostiti svima sve. Treba ih ostaviti tamo gdje jesu. Mogu da nastavim bez tebe dalje. Ako umreš danas, biće to dobar dan za mene".

Iako se Đina nije potpisala niti dodala lični komentar uz ovaj snimak, tajming i sadržaj objave ubijedili su mnoge da su riječi upućene upravo njenom ocu, što je pokrenulo lavinu negativnih komentara na njen račun.

Jedan od gnjevnih komentara na njenom profilu glasio je: "Ko se raduje smrti oca, ne može biti dobar čovjek. Ko tebe da ženi, jadna si, smiješna..."

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Đina se pravda, iako je podijelila šok objavu

Đina Džinović je počela da se pravda iako je i sama podijelila objavu u kojoj se govori o narušenim odnosima sa ocem: "Vi ste, gospođo, potpuno svojevoljno neinformisani, a ipak ste našli za shodno da dajete svoje, usput, netraženo mišljenje. Da ste zaista pročitali budalaštinu koju su novine izbacile (jer im se o meni jedino to i prodaje, sigurno ne bi zarađivali da objave da pričam pet jezika, npr.), vidjeli biste da sam repostovala intervju jedne vrlo snažne žene influenserke, Vizard Liz, koja je pričala o svom djetinjstvu i odnosu koji je imala sa svojim ocem. To je njena rečenica koju su meni stavili u usta, a to njima na dušu nek ide. Ali samo vi nastavite da stičete utiske preko novina o ljudima koje ne poznajete. Sve najbolje!", dodala je.

Inače, Haris je nedavno govorio o odnosu sa ćerkom.

- Nemam ja emocija više, isključio sam. Ja za Đinu kažem: 'Nek je živa i zdrava!' Otišla je u Barselonu, tamo da studira nešto. Bavi se nekim svojim poslom, šta ja znam. Eto je tamo - izjavio je pjevač tada.

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- Hoće da se uda, da napravi svoju djecu, da napravi svoju familiju . I da su najbolji odnosi, ona bi otišla jednog dana iz ove kuće sa svojim mužem, da pravi svoju djecu i porodicu. Tako će i Kan jednog dana... Ali Kan neće otići, on će ostati ovdje u ovoj kući - ispričao je pjevač.

(Telegraf.rs)

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Tagovi :

Đina Džinović

Haris Džinović

Pjevač

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