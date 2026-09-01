Ako pijete kafu na prazan stomak, ove signale ne smijete ignorisati

Kafa na prazan stomak nekima prija kao prvi jutarnji napitak, dok kod drugih može izazvati nervozu, nemir ili neprijatan osjećaj u želucu.

Najveći problem nije nužno sama kafa, već to što njome pokušavamo zamijeniti doručak. Ako je pijete odmah nakon buđenja, posebno ako primjećujete tegobe, pokušajte da uz nju pojedete nešto. Prvi obrok obezbjeđuje energiju i može usporiti djelovanje kofeina.

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Kofein bez hrane može djelovati brže

Kada u želucu nema hrane, kofein se može apsorbovati brže nego kada se kafa pije uz obrok. Zbog toga pojedine osobe nakon jutarnje šoljice mogu osjetiti nervozu, nemir, ubrzan rad srca ili drhtavicu.

Osobe koje su osjetljivije na kofein češće će primijetiti takve reakcije, naročito ako popiju jaku kafu odmah nakon buđenja.

Kafa natašte može uznemiriti želudac

Kafa podstiče lučenje želudačne kiseline, pa kod osjetljivih osoba može pogoršati gorušicu, kiselo podrigivanje ili druge stomačne tegobe.

Kod nekih ljudi kofein može podstaći i rad crijeva, zbog čega se nakon jutarnje kafe može javiti potreba za pražnjenjem crijeva ili čak dijareja.

To ipak ne znači da će svaka osoba imati probleme. Reakcija organizma na kafu veoma se razlikuje od čovjeka do čovjeka.

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Da li kafa natašte povećava kortizol?

Često se može čuti da jutarnju kafu treba izbjegavati zbog hormona stresa, odnosno kortizola. Međutim, odnos između vremena ispijanja kafe, obroka i nivoa kortizola nije dovoljno jednostavan da bi se moglo reći da je kafa natašte štetna za sve.

Mnogo je važnije pratiti kako vaše tijelo reaguje.

Ako nakon prve šoljice osjećate energiju i nemate nikakve tegobe, nema razloga za paniku. Ako se redovno javljaju nemir, gorušica ili problemi sa varenjem, vrijedi promijeniti naviku.

Šta pojesti uz jutarnju kafu

Ako vam kafa natašte ne prija, ne morate praviti veliki doručak. Dovoljno je nešto lagano, poput jogurta, ovsene kaše, jajeta, integralnog hljeba ili voća uz izvor proteina.

Obrok sa proteinima i mastima može usporiti apsorpciju kofeina i učiniti njegovo djelovanje postepenijim.

Možete smanjiti i količinu kafe ili dio obične kafe zamijeniti bezkofeinskom.

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Obratite pažnju na signale organizma

Ako se poslije jutarnje kafe često javljaju gorušica, bol ili nelagoda u želucu, dijareja, izražena nervoza ili nesanica, moguće je da vam kafa natašte jednostavno ne odgovara.

Ne postoji pravilo prema kojem svi moraju prestati da piju kafu prije doručka. Za većinu ljudi važnije je koliko kofeina ukupno unose i kako ga podnose nego sama činjenica da je kafa popijena prije obroka, prenosi Glas Srpske.

Ako vam prva jutarnja šoljica prija, uživajte u njoj. Ako vam pokvari početak dana, jednostavna promjena – kafa uz doručak umjesto na prazan stomak – može napraviti veliku razliku.